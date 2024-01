"NAVIJAČI SU KONAČNO SHVATILI KOLIKO NOVAK VOLI OVAJ TURNIR I GRAD" Čuveni komentator ekskluzivno za Kurir: Uživaju zbog Đokovića!

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Kris Bauers je jedan od najpriznatijih svetskih teniskih autora i komentatora, čija knjiga “Sportski lider Novak Đoković i uspon Srbije” (prevod sa engleskog, objavljena i kod nas) je bio svetski bestseler – a za čiji sadržaj je obezbeđen doprinos izuzetnih sagovornika sa svih meridijana.

Na ovogodišnjem Australijan Openu učinjena mu je posebna čast time što je imenovan za Izvršnog urednika Australian Open radija, programa koji tokom celog dana emituje komentare, analitičke prikaze i ekskluzivne intervjue sa teniskim ekspertima i čini iskustvo prvog Grend Slema sezone neprocenjivo bogatijim.

U ekskluzivnom razgovoru za Kurir duboko u kišnoj melburnškoj noći (posle prvog odigranog seta drugog ženskog polufinala Jastremska – Dženg Bauers ljubazno odgovara na naša pitanja – gde Novak Đoković, čiji je on jedan od najboljih poznavalaca već decenijama – ima glavnu ulogu.

foto: chrisbowers.org

Kris, kako je Novak Đoković primljen ove godine u Melburnu – u kome nastoji da osvoji svoju istorijsku 11. titulu na Australijan Openu i rekordnu 25. na Grend Slem turnirima?

Kris Bauers: “Mislim da je odlično primljen, i smatram da su ljudi napokon počeli da uvažavaju njegovu ljubav prema ovom turniru. To koliko Novak ceni Melburn bilo je jasno kada je došao ovde pre 2 godine u dobro poznatim kontroverznim okolnostima, i sa kakvom strašću se borio da osvoji turnir prošle godine. Iako se mnogi nisu složili sa njegovim tadašnjim stavom, to ga je na neki način učinilo veoma popularnim zbog njegove posvećenosti Melburnu, Australiji i želji da ponovo osvoji ovaj turnir. U tom smislu je podrška Novaku zapažena; jedan deo naravno dolazi od strane srpskih iseljenika koji žive u Melburnu, ali mislim da je dovoljno veliki broj ljudi ovde koji dobro poznaju tenis i za koje je ovaj momak – ako možda ne i za sve njih najveći svih vremena, onda svakako najkompletniji igrač svih vremena – u čijoj igri zaista uživaju”, odgovara Bauers.

U vašoj ulozi Izvršnog urednika Australian Open Radija, koje teme su bile dominantne tokom ovog turnira i na koji način bi mogle da utiču na budućnost tenisa?

Kris Bauers: “Tenis je napredovao do potpuno novog nivoa fizičkih mogućnosti. Ono što vidimo u kretanju igrača, načinu kako udaraju lopticu je izuzetno, i u tom smislu bih izdvojio nekoliko mečeva. Mečevi De Minora protiv Rubljova i Rubljova protiv Sinera su bili fantastični, i imao sam zadovoljstvo da ih komentarišem uživo sa nivoa terena. To nam omogućava da neposredno pratimo kretanje igrača – koji su po meni nadljudske atlete. Ono što me brine je da takvi napori ne prouzrokuju neke neželjene posledice, da ih previše ne iznuruju. Zahvaljujući sjajnoj opremi u mogućnosti su da izdrže toliko puno na tvrdoj podlozi uz tako visok nivo fizičkog napora, ali se pitam kako će ovo uticati na njihovo telesno stanje i da li će zbog toga karijere bivati kraće? Da li postoji način da stvorimo okolnosti u kojima igrači neće morati da ulažu toliko puno fizičke snage kako bi bili konkurentni? To će svakako biti legitimni izazovi, ali verujem da je tenis postao izuzetno fizički zahtevan sport, i zaista skidam kapu svim igračima na tome kako igraju i na koji način ostvaruju uspehe koje iz dana u dan pratimo ovde u Melburnu,” ocenjue Bauers.

Naravno, pitanje svih pitanja glasi – kako vidite da bi sutrašnje polufinale između Đokovića i Sinera moglo da se završi?

Kris Bauers: “Ovaj meč je u Novakovim rukama. Siner igra dovoljno dobro i svi pamtimo dve nedavne pobede nad Đokovićem prošle godine. Siner svakako ima šansu u ovom meču, i Novak će morati da odigra na najvišem nivou da bi došao do pobede. Ipak, važno je napomenuti da su Sinerove pobede došle u mečevima na dva dobijena seta, a ovo je meč u tri dobijena seta – u čemu je Novak velemajstor. Novak izuzetno dobro raspoređuje svoju energiju tokom ovakvih turnira i mislim da i zbog toga Novak ima prednost u ovom slučaju. Takođe, smatram da Siner još uvek ima nedostatke u jednoj važnoj oblasti. Čak i ako se složimo sa tim da se tenis nalazi u eri gde svi igrači raspolažu veoma sličnim udarcima – velike forhende i dvoručne bekhende, jake servise – i dalje ima mesta za individualnu posebnost, za neku “iskru”. Ako želite da osvojite Grend Slem, vi morate da imate tu iskru, taj bljesak u svojoj igri koji Novak poseduje. Siner će u budućnosti steći i taj element, ali mislim da ga još uvek to ne odlikuje. Ako se desi to da meč bude neizvestan, Novak će imati prednost zbog iskustva i posedovanja te neobjašnjive a njemu svojstvene “iskre””, zaključuje rečima koje smo se nadali da ćemo čuti eminentni svetski teniski komentator Kris Bauers.

Kurir sport

