"ČUDNO JE DA NAJBOLJI RITERNER U TENISU..." Sinera pitali o Đokovićevoj igri: Iznenađuje, ali kada imate loš dan...

Pobedom protiv Novaka Đokovića, Janik Siner je obezbedio igranje prvog finala grend slema.

Nakon kratkog obraćanja na terenu, nekoliko trenutaka nakon što je završen meč, Italijan je stigao na konferenciju za medije.

Sa Novakom je igrao tri puta u završnici prošle sezone kada je stigao do dve pobede.

"Da, puno znači kada znate da možete nekoga da pobedite. Igrati tri puta u 10 dana je različito od treninga, i pomoglo je ali su Slemovi drugačiji. Igrao sam najmirnije moguće ali sam imao dobar plan igre i to je bilo najvažnije

Stiglo je vreme za uspeh nove generacije?

"Pre svega, Alkaraz, Rune i ja smo različiti igrači. Mentalno smo drugačiji, odnos na terenu je drugačji, ali je zajedničko da verujemo u sebe i to puno pomaže. Kada verujete u sebe u tenisu to je značajna prednost. Puno znači da vidimo kako Novak igra, trenira…. Nadam se da se i Rafa vraća. Rodžera nisam gledao. Ja lično želim nešto da učim od njih i dobijem od njih, i da napredujem pritom. Drago mi je da igram svoje prvo finale u Melburnu, ali znam da moram još da napredujem, i mislim da je sjajno da imamo Novaka I dalje u konkurenciji".

Smatrao je jedan predstavnik medija da Siner nije adekvatno proslavio veliku pobedu.

"Emocije ne možete da kontrolišete. Ako tako slavim, to je tako. Puno mi znači što sam dobio Novaka, ali turnir nije gotov. Finale je u nedelju, i ono nosi drugačije emocije. Danas mi je na umu bilo to da je polufinale, pa da vidimo.

Da li će skinuti majicu ako pobedi u finalu?

"Da vidimo šta nedelja nosi…"

Otkrio je kako se osećao nakon što je izgubio treći set.

"Razočaranje svakako, ali sam imao 2-1 u setovima i to je bilo pozitivno. Nastojao sam da dobro počnem set i budem fokusiran na plan igre, da sve funkckoniše. Kad sam načinio brejk to je bilo super, i nastavio sam na visokom nivou".

Komentarisao je i Novakovu izjavu da nije igrao dobro.

"Da, prva dva seta je loše udarao lopticu, ne na svom nivou. Nije se dobro kretao, nije bio fokusiran – ali morate da budete spremni da broj 1 digne svoju igru. To se desilo u trećem setu, ali je čudno da najbolji riterner u tenisu nije imao jednu brejk loptu i ta statistika iznenađuje. Ali to je tenis, kada imate loš dan… Prve setove nije dobro igrao ali sam nastojao da održim intenzitet i isplatilo se".

Strpljenje?

"To može da bude vaš najveći neprijatelj, jer ako niste strpljivi onda zaboravite na neke korake kako da postanete bolji igrač i fizički jači. Nivo mog tenisa je rezultat godine dana napornog rada i toga da postanem najbolja verzija sebe. Moram još da napredujem, ali nije lako biti strpljiv i za to se trenira".

Koliko je važno iskustvo trenera Darena Kejhila?

"Izuzetno važno. Dvadeset minuta pre meča pričamo o taktici, šta raditi u kojim situacijama – ali i o prijatnim temama. Uživamo u društvu, Simone je takođe dao važan doprinos".

"Velika trojka" je bila tako dominantna na Slemovima. Da li je Alkarazov presedan bio inspiracija, ili ste se sami pripremali za to?

"Mečevi se dobijaju ne na dan igre već mnogo ranije. Sve što sam radio u međuvremenu mi je dalo nade da mogu da osvojim Slemove, ali to morate da pokažete, potvrdite, odigrate. Nije važno samo pričati o tome. Ja sam opušten, samo želim da radim naporno I nadam se da će to dovesti do ostvarenja mojih snova. Ako se ne desi to, barem znam da sam dao sve od sebe. Drago mi je zbog Karlosa, puno ga poštujem i ističem da je on postigao više od mene – osvojiviši 2 slema, masterse i tako dalje".

