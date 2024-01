"IMAO SAM MNOGO SREĆE..." Medvedev na SPEKTAKULARAN način ušao u finale, pa priznao: Ne sećam se ni kako sam udario lopticu!

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u finale Australijan opena.

Rus je nakon spektakularnog preokreta savladao Nemca Aleksandra Zvereva sa 3:2 u setovima.

Ključni momenat meča dogodio se u trećem setu pri rezultatu 2-0 za Nemca i na 5:5 u taj-brejku trećeg seta. Medvedev je jedva vratio servis Zvereva, ali, ispostaviće se tako dobro, da je zabeležio viner iz drop-šot riterna.

"Da, sreća, sreća. Vraćao sam 'chip' ritern jer sam stalno mislio da će mi servirati na bekhend. Kada servira 200 na sat, nemaš vremena da menjaš hvat. Kada pokušavam na taj način da riterniram, probam što dalje da je pošaljem. Vetar je išao u mene. Ne sećam se da li sam želeo kratko da odigram ili ne. Samo sam pokušao da vratim. Nije bilo ramom skroz, ali nisam igrao glavom reketa. Kada sam vdieo šta se događa, mislio sam da postoje dva scenarija: ili dodiruje nec i ostaje na mojoj strani ili jednostavno pada na njegovu stranu. Bio sam u fazonu: 'Molim te, ovo drugo, želim da pobedim'. I bilo je. Da, loša sreća za njega u tom poenu. To je tenis. Dešava se. Imao sam sreće", rekao je Medvedev.ne

Medvedev je u jednom momentu imao 6-0 u pobedama protiv Janika Sinera, međutim, Italijan je dobio poslednja tri međusobna susreta.

"Nije tu bilo mnogo promene u taktici kada je pobedio tri meča. Igrao je malo više servis-volej, možda malo agresivnije, ali to on radi protiv svih. Igra bolje. Tri meča, sva su bila tesna. Imao sam svojih šansi. Sve je to bilo na kraju sezone, nisam osećao da sam na 100 odsto. Bio sam na 96, 97%, protiv njega vam treba 100. Igrao bolje nego ranije. Počelo je otkako je osvojio Kanadu, krajem sezone je počeo da igra na skroz drugačijem nivou. Ako želim da pobedim, moram da podignem svoj nivo igre. Probaću to da uradim", objasnio je treći igrač sveta.

Finale je na programu u nedelju od 9.30 časova.

Kurir sport