KREJG O'ŠENESI EKSKLUZIVNO ZA KURIR! Najpoznatiji svetski teniski analitičar ZAGRMEO: Novak neće dozvoliti da ga otpišu tako lako!

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Krejg O’Šenesi je verovatno najpoznatiji svetski teniski analitičar, u našim krugovima poznat po tome što je dve godine (2018. i 2019.) bio član stručnog tima Novaka Đokovića na poziciji analitičara-strateškog savetnika u vreme Marijana Vajde.

Osnivač medijske platforme „Brejn Gejm Tenis“ (Tenis - umna igra) i višegodišnji analitičar-savetnik Italijanske teniske federacije, O’Šenesi ekskluzivno za Kurir govori o velikom finalu Siner – Medvedev i neočekivanom ispadanju Novaka Đokovića sa turnira u polufinalu.

"Svi smo se nadali da ćemo u finalu gledati Đokovića“, otvara razgovor Australijanac baziran u Teksasu, i nastavlja:

"Ali kako se to nije desilo, za mene je Siner favorit u ovom meču. Postoji nekoliko razloga zbog kojih mislim da će se to desiti. Medvedev se značajno istrošio pred finale, i ne pamtim da je neko ovde morao da odigra tri meča u pet setova da bi to postigao. Bilo bi skoro nemoguće da on ne oseti zamor zbog toga, imajući u vidu da su dva od ta tri veoma zahtevna meča dobijena u četvrtfinalu i polufinalu. Ako posmatramo razmene od 0 do 4 udarca, Siner je u plusu od 105, i osvajanje poena kroz kratke razmene je ključno za ovaj meč. Kod Medvedeva je stanje mnogo više izjednačeno od 0 do 4 - gde on ima samo plus 4, a od 5 do 8 samo plus 5, dok Siner tu ima plus 40. Ukratko, Siner je bivao mnogo uspešniji u kraćim, a Medvedev nešto uspešniji u dužim razmenama, preko plus 40 u razmenama preko 9 udaraca (Siner samo plus 7) i lak zaključak za proglašavanje favorita je: Siner u kraćim, a Medvedev u dužim razmenama – ako bude imao dovoljno energije da to iznese“, objašnjava australijski stručnjak.

foto: David GRAY / AFP / Profimedia

"Biće zanimljivo videti da li je Siner uspeti da uspostavi kontinuitet servisa „po širini“ (na aut liniju) kako bi „razvukao“ Medvedeva koji će njegove servise čekati daleko iza osnovne linije, što bi otvorilo „puno rupa“ u njegovoj igri i Italijanu pružilo mogućnost za pravljenje pritiska i osvajanje poena ulaskom u teren. Primerice, u finalu Ju Es Opena Novak je osvojio 20 od 22 servisa protiv Danila tako što je servirao široko i onda ulazio u teren na volej – posle čega je Rus rekao da je bio tvrdoglav umesto da je probao nešto tu da promeni. Hajde da vidimo da li je nešto naučio iz tog iskustva. Janik će tražiti svaku šansu da bude što bliže osnovnoj liniji, da igra „sa prednje noge“, da stavlja pritisak na Medvedeva, dok će on tražiti svoje šanse u otvaranju raznih uglova pri riternu sa bekhend strane. Njegov bekhend po dijagonali, popularna „lopata“ je izuzetno dobar udarac kojim bi mogao da neutrališe forhend iz utrčavanja Sinera ili da ga stavi u pozicije iz kojih ne može puno toga da uradi a pogotovo ne da loptu smesti po paraleli niz liniju jer će mu sa Danilove strane stići loptica koja je niska, brza i ravna", nastavlja naš sagovornik.

"Postoje moguće rupe u Sinerovoj igri kroz koje Medvedev može da osvaja poene, ali u dosadašnjem toku turnira, iako Medvedev ima veće iskustvo na Slemovima i osvojen trofej u Njujorku – Sinerovi rezultati i statistika su neuporedivo bolji. Izgubio je samo jedan set, dok se Danil borio za svoj život non-stop – pa će biti zanimljvo videti da li će Siner iskoristiti sve ove jasne prednosti u svetlu činjenice da je i pored svega što je doživeo Medvedev do sada uspevao da volšebno nađe neko rešenje. Videli smo to i u meču protiv Zvereva, koji je trebao da izgubi ali se na kraju do nije desilo. Ponavljam, i pored svega što se ovde može uzeti u obzir, Janik je favorit pred ovo finale", potvrđuje svoj stavi O’Šenesi.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Vaš rad sa Novakom je bio veoma zapažen, i sigurni smo da ste bili iznenađeni njegovim porazom u polufinalu. Šta tu nije funkcionisalo, po Vama?

"Tokom njegove konferencije za medije posle poraza od Sinera, Novak je rekao da se nije osećao dobro na terenu tokom celog turnira, da nije bio svoj. Činjenica je da ga je morio grip od početka, i to svakako može da se uzme u obzir kao razlog za ovakav nastup. Takođe, bilo je primetno da nije dobro osećao lopticu, da se ona odbijala o reket na način koji nije kontrolisao na željenom nivou. Mučio se u prvom i drugom kolu, Manarino nije bio protivnik koji bi ga i u ovom stanju više namučio, ali je onda naleteo na razgoropađenog Sinera koji mu izuzetno brzo uzima dva seta uz samo tri izgubljena gema. Četvrti set je bio samo pauza za Sinera koji je ponovo uspostavio željeni ritam u četvrtom i rezime je da ovaj turnir nije bio predodređen za Novakov uspeh“, prenosi nam Krejg.

foto: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

"Novak se trudio, ali to nije davalo željene rezultate. Znate, sa vremena na vreme se dese takvi dani gde vam ništa ne ide od ruke, i iako mi od Novaka očekujemo standard izvrsnosti svaki put kada se pojavi na terenu i on je ipak samo ljudsko biće. Ovo je bio Sinerov momenat, a ako pogledamo ponovo put finala Italijan je pobedio Medvedeva tri puta uzastopce, Novaka tri puta u poslednjih 4 mečeva. Ovo je verovatno jedan od važnijih znakova da se dešava smena garde na vrhu, ali ujedno i dodatan motiv za Novaka da kaže – ne otpisujte me tako lako!“ zaključuje O’Šenesi za Kurir.

