NOLE POKAZIVAO ZABRINJAVAJUĆE ZNAKE?! Teniski stručnjak: Mora da reši JEDAN OSNOVNI PROBLEM koji ga ugrožava U SVEMU! (VIDEO)

Iza nas je Australijan Open koji nam nije doneo uživanje u finalu, jer ga nije igrao Novak Đoković, ali je planeti doneo novog pretendenta na prvo mesto na ATP Listi - Janika Sinera.

Utiske iz Melburna prenosi naš poznati teniski stručnjak i naš saradnik, Vuk Brajović.

foto: Kurir televizija

- Složio sa Novakom i njegovim rečima koje je izrekao na kraju završnog Mastersa u Torinu. On je rekao da bi ova godina trebala biti godina Sinera i Alkaraza, bar što se tiče drugih igrača i pretendenata na prvo mesto i najveće trofeje. I u tom smislu isto je imao pravo. Janik Siner je pokazao neverovatnu zrelost. On je ušao u ovaj turnir bez jednog pripremnog meča. On i njegov tim su pomno radili na ispravljanju svih grešaka i nedostataka koji su viđeni tokom prethodnih sezona, a naročito u najvažnijim mečevima, pre svega mislim na grend slemove, kao i na mečeve u pet setova, gde Sinner nije opravdao očekivanja u prethodnom periodu.

Konstatovao je da je za Novaka poraz bio bolan:

foto: AP Louise Delmotte

- Bolan poraz! Turnir koji svakako nije bio na nivou njegovih dosadašnjih najviših standarda. Pre svega u Melbourneu je osvojio 10 trofeja, gde je ove godine imao velike ciljeve i aspiracije. Šta treba očekivati? Treba videti koji će biti turnir koji će Novak igrati. Po svemu sudeći, to će biti turniri Masters serije u Americi, tzv. Sunshine Swing, Indian Wells i Miami. Iako postoji mogućnost da će možda u poslednjem trenutku odlučiti da su mu potrebni takmičarski mečevi i prihvatiti, verovatno, posebnu pozivnicu turnira u Dubaju, ali o tome još uvek je možda rano govoriti, iako nas do odluke možda dele i dani.

foto: AP Louise Delmotte

Kaže da je glavni aktuelni Novakov problem zdravlje:

Novak, pre svega, mora da povrati zdravlje. Evidentno je bilo u Melbourneu da je grip stvarao brojne probleme u njegovom praktičnom tonusu, u njegovim pripremama za mečeve. Videli smo i na treningu pred samo polufinale sa Sinerom da je duvao nos u maramicu, da su to bili sve zabrinjavajući znaci. Takve pojave tokom turnira izuzetno štetno deluju na samopouzdanje, na bukvalno sve parametre. Grip znamo koliko mu može biti težak i u tom smislu pre svega želimo dobro zdravlje.

04:10 NOLE POKAZIVAO ZABRINJAVAJUĆE ZNAKE?! Teniski analitičar: Mora da reši JEDAN OSNOVNI PROBLEM koji ga ugrožava U SVEMU!

Kurir.rs

