"NOVAKOV PORAZ U MELBURNU JE INCIDENT" Legendarna teniserka stala u ZAŠTITU Đokovića: Jedno vam GARANTUJEM!

Novak Đoković zaustavljen je u polufinalu Australijan opena pošto je od njega bio bolji Janik Siner koji je kasnije i osvojio turnir. Legendarna teniserka, Marion Bartoli, stala je u zaštitu Đokovića i istakla je kako će Novak da dominira do kraja sezone.

- Novak je igrač koji je na AO došao iscrpljen, istrošen iz 2023. godine, koja je za njega bila izuzetna. Sad, posle svega, uzeće odmor, napuniće baterije u društvu porodice, a onda će se spremiti za Rolan Garos, Vimbldon, Olimpijske igre - rekla je Bartoli, pa dodala:

- Iako ga mlada generacija napada, njegov poraz na AO je incident. Ne možemo da kažemo da je ovo Đokovićev kraj, to je malo preuranjeno. Ok, nije uspeo ovog puta da osvoji grend slem u Melburnu, ali neće on mnogo toga ispustiti u nastavku sezone, to vam garantujem.

