"TO RAZARANJE, PORODICE KOJE GUBE SVOJE BLIŽNJE..." Đoković dobio pitanje o Srbiji, pa OČITAO LEKCIJU čitavoj planeti! (VIDEO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u treće kolo Indijan Velsa posle pobede nad Aleksandrom Vukićem 2:1 (6:2, 5:7, 6:3).

Đoković se posle pet godina vratio u Indijan Vels, a ovaj trijumf ima predznak istorijski. Srpski as je, naime, upisao 400. trijumf na masters turnirima iz serije 1000.

Posle meča Novak nije krio zadovoljstvo zbog pobede, ali je pohvalio i svog rivala, a nešto kasnije gostovao je i u jednoj emisiji koju je emitovao "Tennis Channel" gde je, između ostalog, govorio i o Srbiji. Novinare je zanimalo kako to jedna Srbija ima najboljeg tenisera i košarkaša na planeti.

- Pitali su me to i ranije… Šta imate to u vodi kod vas? Ne bih da trošim mnogo vremena, ali imam svoje viđenje svega. Nikome ne želim rat, to je najgore što svakom može da se desi. To razaranje, porodice koje gube svoje bližnje… Morali smo da prođemo kroz to devedesetih, kroz uslove u ratom razorenoj zemlji pod sankcijama, bilo su to teško okruženje i uslovi za odrastanje, ali to je doprinelo tome da budemo to što jesmo danas. Ne samo u sportu, već i drugim oblastima života, ima mnogo uspešnih Srba. I ne samo Srba, već svih iz regije Balkana. Razvili smo tu neviđenu otpornost, mentalnu snagu da izdržimo više, i zato ne odustajemo. To je verovatno osnova iz koje se razvijamo u svim tim oblastima - rekao je Novak, pa dodao:

- To što Jokić radi je izuzetno, volim ga kao čoveka i prijatelja, mnogo ga poštujem i divim mu se. Kao košarkašu, biti u najjačoj ligi na svetu, u tako globalnom sportu koji prate milijarde ljudi i dominirati igrom, poput njega s takvom lakoćom, to je neverovatno i gledati. Gledao sam ga prvi put uživo na jednoj NBA utakmici. Da, gledao sam ga pre kako igra za Srbiju, ali ne i u NBA, bilo je divno. On i Lebron su imali duel, Lebron je tog dana ušao u istoriju. Na NBA mečevima je zabavno, mnogo toga se dešava, bilo je to fantastično iskustvo za mene.

