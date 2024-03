NOVAK PRAVI TENISKI OL-STAR! Đoković organizuje takmičenje nalik onom u NBA ligi - poznati su skoro svi detalji!

Veoma zanimljiva informacija dolazi iz Amerike, a ako je verovati Novak Đoković želi da napravi teniski Ol-star nalik onom koji postoji u NBA ligi.

To je otkrio poznati američki novinar Džon Verthajm u podkastu "Served" kod Endija Rodika. Prema njegovim rečima Novak je veoma zainteresovan za tu ideju, a novodno sam logo manifestacije već postoji.

Sam razgovor je tekao ovako:

Verthajm: Svi žele tenisku ol-star utakmicu, zar ne? Takmičenje u veštinama, muškarci, žene, sve – da slavimo naš sport. Znate li koje bi bilo dobro vreme za to? Neposredno pre Indijan Velsa. Svi su srećni, došli su na jug Kalifornije. Čuo sam da se Novak baš zainteresovao za to. Nije ovo samo kao ’hej, trebalo bi da imamo ol-star meč’. Postoji i logo, neko mi je pokazao, traži se već i zdanje (gde će se održati), u Los Anđelesu…

Rodik: On (Novak) želi da preuzme tu ol-star ideju?

Verthajm: Da. Delom zato što on uvek traži načine da uključi igrače, da poveća svoje nasleđe, ali to je takođe i pametna poslovna odluka. Ko ne bi želeo da vidi Koko da pokuša da gađa u metu ili Emu kako sprinta, ko servira najbrže itd… Novak se baš zainteresovao za to. Rečeno mi je da već traži mesto za održavanje u južnoj Kaliforniji, kažem, logo već postoji – to nije samo neki trenutni hir, radi se na tome. Možda to može da se dogodi čak već 2025.

Kada je reč o našem teniseru nakon ispadanja u trećem kolu Indijan Velsa neće nastupiti u Majamiju pa je za očekivati da Novakov sledeći turnir bude Masters u Monte Karlu.

