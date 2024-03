SINER KUKA POSLE PRVOG PORAZA OVE GODINE: Italijan otkrio kakve je sve PROBLEME imao - povredio sam lakat, koleno mi je blokiralo!

Najbolji španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u finale Mastersa u Indijan Velsu, pošto je u polufinalu nakon sjajnog preokreta savladao mladog Italijana Janika Sinera rezultatom 1:6, 6:3, 6:2.

Sjajnom Italijanu je ovo prvi poraz u 2024. godini. Prekinut je njegov sjajan niz od 16 vezanih trijumfa od starta nove sezone.

"Osetio sam sitne probleme na nekoliko mesta na telu i bilo mi je potrebno vreme da shvatim šta se dešava. Videćemo kako će biti sutra kad se probudim. Posle tog peha sa desnim laktom osetio sam bol, bolela me je i ruka pa sam brinuo da mi se stanje može pogoršat. Ali to nije izgovor, on je igrao bolje. U svakom slučaju, mislim da ću biti spreman za Majami", rekao je Siner.

Italijanski teniser otkrio je kakve je sve probleme imao.

"U trećem setu, kada sam pao, povredio sam lakat, ali i pre toga sam imao mali problem sa levim kolenom koje mi je na momente blokiralo. Krenuo sam u toj situaciji na loptu bez zadrške, to je deo igre, to je borba. Znao sam da je taj poen važan", kaže o momentu kada je pao i povredio lakat.

Sineć želi da detaljno sa svojim timom analizira ovaj poraz.

"U prvom setu sam igrao dobro, direktno, kao što sam i pripremio meč sa svojim timom, ali onda je došao momenat gde sam promašio previše forhenda. I dalje sam imao neke brejk lopte ali ih nisam iskoristio. Alkaras je zaslužio pobedu, tu nema dileme. Ja sam promašio nekoliko lakih poena na mreži. Događa se. Moram da razgovaram sa svojim timom i da vidim da li je to bilo zbog tenzije ili je to bio samo loš dan, što može da se desi svakome", rekao je Siner.

