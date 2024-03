"NOVAKU NEDOSTAJU DECA, TO JE NEZGODNO" Bivša teniserka zna zbog čega je Novak odustao od Majamija - evo koje je razloge navela!

Najbolji teniser ikada Novak Đoković odustao je od učešča na Mastersu u Majamiju, pa sada mnoge zanima zbog čega je srpski as doneo takvu odluku.

Odgovor na to pitanje pokušala je da da bivša teniserka, Lora Robson, koja tvrdi da Đokovića sada privatni razlozi odvlače od terena.

"Kada ste odvojeni od dece tako često, to je nezgodno, nedostaju mu mnogo. Da li je to pravi razlog, nisam sasvim sigurna. Moglo bi da bude bilo šta jer to nije tako specifično, ali u Australiji je mnogo pričao o tome kako mu nedostaju dok je na putu i da je velika žrtva za njega da ne bude sa njima", rekla je Lora za Skaj Sports.

Lora tvrdi da se Novak u poslednje vreme ne oseća dobro na terenu i da je ovog puta doneo dobru odluku.

"Jasno je da on želi da ga oni gledaju dok igra tenis, ali jednako su mu važni i ti momenti kod kuće. Osvojio je sve, pa da li mu je onda potrebno da osvoji još jedan Majami? Da li ima potrebe da igrate te nedelje ako ne osećate da ste na sto odsto? Ne", dodala je bivša britanska teniserka.

