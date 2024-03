PRIHVATILI SMO GA KAO DA JE NAŠ SIN! Čuveni Hrvat sa SUZAMA u očima govorio o Novaku: Izvinite, otišao sam malo dalje sa emocijama

U Domu omladine u Beogradu održana je konferencija za medije povodom filma "Nikola Pilić - Legenda" koji će svoju promociju imati na 71. Martovskom filmskom festivalu, a čuveni Hrvat i sam se pojavio i govorio je, između ostalog, i o Novaku Đokoviću.

- U to doba zaista nisam znao da li će biti najbolji teniser svih vremena, ali činjenica da smo njega prihvatili u mojoj Akademiji sa... Prihvatili smo ga kao da je naš sin - počeo je Nikola Pilić uz suze, pa u dahu nastavio:

- To su sve emocije koje dobijaju neki stari ljudi, koje pre toga nisam imao. Činjenica je da moja supruga i ja smo Novak primili stvarno kao specijalnu personu, znajući šta se događa i ovde u Srbiji. Izvinite što su emocije izvirile iz mene. Novak kao čovek i kao igrač je jedna specijalna persona i njegov personaliti i harizma... Ja sam bio uveren da će on biti internacionalni igrač, nisam znao da će biti broj jedan. Njegov kvalitet kao čovek i kao igrač je izuzetno veliki i to smo videli i moja supruga i ja.

Morao je i da se izvini zbog izliva emocija koje je pokazao.

- Izvinite što sam ja malo sa emocijama otišao malo dalje, ali ne smeta ništa. Novak je čovek koji daje zahvalnost jednom treneru, on je to uradio najviše od svih igrača - dodao je Pilić.

