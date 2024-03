"JOKIĆEVA ODSUTNOST ZA PATRIOTIZAM, PA TO NIJE ZA LJUDE" Moka Slavnić oštro po najboljem srpskom i NBA košarkašu

Zoran Moka Slavnić, legenda je srpske i jugoslovenske košarke. Čovek koji se nikada nije libio da kaže ono što misli.

Čuveni košarkaš i trener Zoran Slavnić komentarisao je magičnu igru Nikole Jokića u NBA ligi, ali i njegov odnos prema rodnoj Srbiji i reprezentaciji.

- Prvo ono što mi se ne sviđa. Tolika odsutnost, kroz sport, patriotizam, da nije za ljude. Ako ti srce ne radi da igraš za svoju zemlju, od pet poziva, četiri si odbio, onda nije to to. Frapantno je da tako pametan dečko toliko ne oseća - rekao je Zoran Slavnić za Una TV i dodao:

- A što se tiče njegovih igračkih kvaliteta to je posebna priča. On je najstrašniji šibicar koji je postojao. Šta on radi. Užasno je koliko je on dobar, pametan, kreativan. Neverovatne mentalne sposobnosti ima, a fizičke nikakve (odraz 12 centimetara). On se igra košarke. I zbog svega toga mi je žao da ga slušam kako je umoran.

Izneo je Zoran Slavnić još jednu opasku na račun sportista kada je u pitanju ljubav prema otadžbini.

- Patriotizam je kada daješ i ne očekuješ ništa za uzvrat. Ja sam taj koji daje i dao sam - kao prvi selektor samostalne Srbije, devet mladih igrača, debitanata, od kojih je Duda Ivković posle koristio sedam - jasan je popularni Moka.

