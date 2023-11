"ARKAN I JA SMO IGRALI RULET, NISAM IMAO POJMA KO JE ON" Moka Slavnić u kockarnici upoznao Ražnatovića! ISPALA OZBILJNA FRKA

Ovo je jedna od legendarne priče iz 90-tih godina, koju je nedavno čuveni košarkaški as ispričao u jednoj svojoj ispovesti

Akteri su Moka Slavnić i Arkan, a mesto dešavanja jedan u to vreme poznati kazino u prestonici Srbije.

Naime, Zoran Moka Slavnić se družio sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, kog je upoznao u kockarnici.

Nije izgledalo kao da će tu biti nekog druženja u početku, ali sve se promenilo.

- Voleo sam da idem u kazino, to me je opuštalo. Arkan i ja smo igrali rulet zajedno za stolom, nisam imao pojma ko je on - počeo je priču Slavnić.

A, onda je došlo do problema, koji je ubrzo i rešen:

- Kad je izašao broj osam, rekao sam: "To je moj broj." Uvek sam igrao iste brojeve, svi su znali da je broj osam Mokin. Međutim, Arkan je rekao da je njegov! Odbrusio sam mu: "Ne zaj*bavaj, svi znaju da je to moje, ali ako želiš, podelićemo plen." Podelili smo! Posle su mi ljudi objasnili ko je on.

Kurir sport / Informer