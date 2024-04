"JA SAM BIO SPREMAN DA POGINEM ZA NOVAKA" Ivanišević na EMOTIVAN način pričao o Đokoviću - njegove reči će vas dirnuti!

Nedavno je teniski svet uzdrmala informacija da su Novak Đoković i Goran Ivanišević prekinuli saradnju.

Nakon toga, spekulisalo se oko razloga zbog kojih je došlo do rastanka, a o tome je detaljno govorio hrvatski trener.

Pored toga, Ivanišević je na vrlo emotivan način govorio o saradnji sa najboljim teniserom ikada, i kako kaže, bio je srpeman da pogine zbog srpskog asa.

- Novak je dobar čovek, ima veliko srce, sve hoće da primi. To je bilo najvažnije. Ja sam bio spreman da poginem za njega. Bori se sa celim svetom, nije lako biti njegov trener. Svuda su nas gledali kao negativce. Ljudi su dolazili i govorili nam da se "ne predajemo", ali neki su bili i bezobrazni, napadni. Ima puno primera - rekao je Ivanišević za Sport Klub.

Osvrnuo se Goran na period kada je Novak stava o vakcinaciji morao da propusti veliki broj turnira.

- Ja njega poštujem, jer je stao iza svojih stavova. On je samo rekao da on neće da radi. Svi smo već bili vakcinisani na Serbia Openu, a on je bio spreman kao sportista da žrtvuje svoju karijeru radi svojih stavova. To čovek mora da ceni. Moja odgovornost kao njegov trener i prijatelj je bila da budem tu za njega. Idemo u "rat" protiv celog sveta i na to sam najviše ponosan. Srećan sam što sam bio tu za njega, što smo svi skupa uspeli da mu pomognemo da to ludilo prevaziđe.

