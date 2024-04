VAŽNO JE, LEPO JE, ISPUNJENO JE! Veliko srce studenata: EKOF i FON u HUMANITARNOJ misiji za malu Dunju položili ŽIVOTNI ispit!

Fudbal je oduvek bio sport koji je spajao ljude i život činio lepšim, da su skrenu misli od nekih stvari koje nisu lepe i da ljudi uživaju u igri dok se kotrlja lopta. Upravo je fudbal spojio studentske timove Ekonomskog i Fakulteta organizacionih nauka koji su u jednoj lepoj utakmici, humanitarnog karaktera, pokazali da je pre svega najbitniji osećaj solidarnosti i svesti da se pomogne nekom ko ima problem.

Rezultat je bio 3:1 za Ekof, ali je mnogo bitniji rezultat bila lepa slika na tribinama sportskog centra "Šumice" gde se okupio veliki broj ljudi i prikupljena sredstva za lečenje male Dunje Menković.

Dunja je devetogodišnja devojčica iz Rušnja, koja boluje od retkog i teškog oblika koštanog tumora, Juingovog sarkoma i za ostatak njenog lečenja potrebna joj je pomoć što se može uraditi putem uplate na račun 325-9300500274006-89, Aleksandra Menković.

Puno osmeha, lepi potezi na terenu, odlična organizacija i želja svih prisutnih u hali da se pomogne našoj mladoj sugrađanki da pobedi najvažniju bitku u životu. To nam je potvrdila je jedna od organizatorki događaja Ivana Družetić, predsednica Marketing Workshopa, koja je istakla da je najbitnija stvar pomoć koja je prikupljena za Dunju.

- Došli smo na ovu ideju zajedno sa Ekof futsalom i sa našom organizacijom koja se bavi promocijom događaja i tako smo odlučili da napravimo humanitarni događaj i da to bude utakmica. Ovo je prvi put da će nešto organizujemo i nadam se da ćemo to raditi i u budućnosti. Najvažnije je da smo sakupili sredstva za pomoć devojčici kojoj je to najpotrebnije - istakla je organizatorka ove lepe manifestacije.

Veliki broj okupljenih je na kraju utakmice aktere pozdravio zasluženim aplauzima zbog ideje koja zaslužuje svako poštovanje i pohvalu.

