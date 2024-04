KECMANOVIĆ ZA KURIR: Konačno sam savladao Italijana u Monte Karlu, verujem da imam šanse protiv Dimitrova!

SPECIJALNI IZVEŠTAČ IZ MONTE KARLA: VUK BRAJOVIĆ

Sjajan je bio Miša Kecmanović u drugoj pobedi protiv nekada šestog igrača sveta Matea Beretinija sa 6:3 6:1, u jednom od najboljih mečeva koje je odigrao na najsporijoj podlozi - i svakako na Mastersu u Monte Karlu.

„Ovo je pobeda koja svakako prija, i radujem se što sam danas napokon odigrao dobar meč posle četvrtog kola na Australijan Openu. Prethodnih nedelja mi nije bilo toliko prijatno na turneji, dosta sam se mučio, ali sam napokon odigrao onako kako znam i drago mi je da sam posle toliko godina uspeo ovde da ostvarim pobedu“, kaže za Kurir naš as.

„Tri godine nastupam u Monte Karlu, svaki put mi je „zapadao“ Italijan – i eto prve pobede, pa ću ove godine prvi put videti kako izgleda ostati u Monte Karlu do srede“, šali se Miša.

Na pitanje da objasni šta je to u njegovoj igri na šljaci što pravi kvalitativnu razliku, Kecmanović objašnjava:

„Kad sam fizički spreman i znam da mogu da iznesem sve svoje zamisli i zahteve meča, automatski se bolje osećam na terenu i bolje krećem. Osećam da imam i više snage, a na to se onda nadovežu svi ostali elementi moje igre“, objašnjava on, i nastavlja: „Fizička pripremljenost je bila prvi cilj koji smo postavili u timu. Došao sam ovde pre nedelju dana, dosta smo radili sa ciljem da budemo što spremniji za ostali deo sezone – makar to i značilo da u mečevima ovde ne bude željenog rezultata usled umora.“

„Moja jedina titula je ostvarena na šljaci, i ne vidim razloge zbog kojih moj dobar rad i fizičku pripremljenost ne bih iskoristio i u narednom meču protiv Dimitrova. Dobro sam odigrao danas, verujem u svoju igru i nadam se da ćemo ovako pričati i posle sledećeg kola“, sa osmehom i optimizmom zaključuje Kecmanović naš razgovor.

Kurir sport / Vuk Brajović