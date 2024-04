SVE OČI UPRTE U MIŠU! Dok Novak odmara, Kecmanović NAPADA Dimitrova: Šta nas sve čeka u sredu, u oblačnom Monte Karlu?

Specijalni izveštač iz Monte Karla, Vuk Brajović

Jutarnje sunce i oblačni horizont u vizuri Monte Karlo Kantri Kluba prigodno simbolizuju svu raznolikost bogatog teniskog programa četvrtog dana takmičenja na uvodnom Mastersu ATO sezone na šljaci.

Za Srbiju je, naravno, najvažniji drugi meč u karijeri juče izvrsnog Miomira Kecmanovića i jednog od najstarijih povratnika u Top 10, devetog nosioca turnira Grigora Dimitrova (Bugarin vodi sa 1:0), koji je posle finala u Majamiju komforno pobedio domaćeg igrača Vašeroa u dva seta. Miša je odigrao jedan od najboljih mečeva na šljaci u poslednje vreme za “treću-sreću” protiv igrača iz Italije na početku ovog turnira i nagovestio da bi predane pripreme u Monte Karlu mogle da imaju dalekosežni pozitivni efekat na njegovu igru i rang u narednih nekoliko meseci. Sa druge strane, Dimitrov je potvrdio da je jedan od najkvalitetnijih “ol-raund” igrača na turneji, koji sa godinama iskustva brzo adaptira svoju izuzetno raznovrsnu igru na sve podloge, i da visok nivo sportske inteligencije koji ga odlikuje sjajno primenjuje u formatiranju strategije pre i tokom meča – čineći ga jednim od najopasnijih protivnika na turneji.

Srpski as je nesumnjivo svežiji teniser u ovom trenutku, pa bi konsistentna igra u kojoj bi se isticali odličan servis i pametni duboki riterni, otvaranje terena uz snažne forhende sa osnovne linije, minimiziranje grešaka iz bekhenda i atleticizam kojim bi se pokrili podjednako snažni i raznovrsni udarci i drop-šotovi koji su redovni deo Grišinog repertoara bili bitan preuslov da se kreira prilika za brejk, posle koje bi protivniku bilo teže da povrati željeni ritam i nivo igre. I da se to desi, a da Dimitrov pritom ne doživi veći energetski pad usled nesumnjivog umora akumuliranog iz prethodnih nedelja, treba očekivati da će se bugarski as boriti za povratak u meč svim raspoloživim teniskim sredstvima – pa bi razrešenje meča u tri seta bila sasvim realna mogućnost.

U ostalim mečevima dana, publika na Centralnom terenu Ranije III će pozdraviti branioca svoje prve Masters titule u karijeri Rubljova protiv vižljastog Popirina (Rubljov ni blizu željene forme posle grube diskvalifikacije u Dubaiju), hit dana Siner – Korda (Korda svakako opasan protivnik na početku turnira za najboljeg igrača sezone sa 22 pobede i 1 porazom), čisto tenisko uživanje u meču Medvedeva i Monfisa (ako Monfis izađe u iole pristojnom stanju posle maratona sa Vukićem) i asimetričan duel sedmog nosioca Holgera Runea sa borbenim kvalifikantom Sumitom Nagalom iz Indije (sa verovatno predvidivim ishodom).

Brzonogi De Minor je favorit protiv snažnog Grikspura, dvostruki osvajač Cicipas možda ne i tako izraziti protiv još jednog specijaliste za šljaku iz Argentine – Ečeverija, dok bi Kasper Rud želeo da mu meč protiv Čileanca Tabila bude prava prilika da otpočne sezonu na evropskoj šljaci bez glavobolja. Meč Hačanova i Serundola bi mogao biti odlučen u taj-brejku (kao i njihovi prethodni protiv Norija odnosno Altmajera), dok će neočekivani osvajač Eštorila Hurkač biti na velikim iskušenjima protiv fanatičnog borca Bautiste Aguta (ovoga puta kao kvalifikanta u Monte Karlu) da pobedi umor i upornog protivnika za jednan od najboljih početaka sezone na šljaci u karijeri. Sonego i Ože Alijasim su motivisani da odigraju veoma borben i fizički zahtevan meč na “čelendžer” terenu broj 9, dok će Francuz Amber i Kinez Žang odigrati svoj drugi meč u 2024. (Amber 1:0, Melburn) u ambijentu potpune neizvesnosti – jer njihovu inače veoma atraktivnu i agresivnu igru odlikuju i brojni padovi.

Red je napomenuti da će se na istom terenu danas pojaviti i prvi nosioci u dublu, legendarni Bopana i Ebden protiv ovde odličnih Arevala i Pavića, kao i drugi nosioci Dodig-Krajiček protiv Belgijanaca Žila i Fligena.

Teniski dan u Monte Karlu tokom kojeg bi favoriti mogli biti na većim iskušenjima nego što se očekuje je počeo, i nadajmo se da će nebo biti milostivo kako se u kadru umesto njih ne bi pojavili omraženi kišobrani i cirada za teren.

Kurir sport / Vuk Brajović

