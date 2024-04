"BOLJE DA SAM SE DVA SATA VOZIO 39-KOM U BEOGRADU" Novak zna kakvi su PROBLEMI u gradskom prevozu - ovako je NASMEJAO ceo svoj tim

Srpski teniser Novak Đoković pobedio je Lorencija Musetija (7:5, 6:3) i plasirao se u četvrtfinale mastersa u Monte Karlu gde će danas od 14.30 igrati protiv Aleksa de Minora.

Biće to još teži izazov za Đokovića, a nadamo se da će bar ovoga puta vremenska prognoza biti malo povoljnija jer je jako Sunce mučilo Srbina u četvrtak popodne.

U jednom trenutku videli smo i da se Đoković tresao, dok je posle meča svom timu dobacio i zašto je to tako bilo. Dok je tražio čistu majicu i oblačio trenerku pred obavezni TV intervju posle meča, Đoković je ćaskao sa članovima svog tima. Uz Čarlija Gomeza i Marka Panikija, bili su Miljan Amanović i Nenad Zimonjić koji su dobro razumeli Novakove patnje jer ih je uporedio sa onim što često muči Beograđane.

"Bolje da sam dva sata proveo u tridesetdevetki (autobus 39. u Beogradu, prim. aut.), nego što sam ovde bio", kazao je Nole i počeo da se smeje sa svojim timom.

Ne znamo kada se Đoković poslednji put vozio gradskim prevozom u Beogradu, pošto bi sigurno izazvao najveću gužvu ikada kada bi se tamo pojavio, ali u pitanju je "linija" koju je sigurno često koristio kada je bio dete i išao na treninge. Ide od Kumodraža do Trga Slavija.

"Još uvek nisam dostigao vrhunsku formu. Bio je to ozbiljan izazov protiv izvanrednog igrača koji me je pobedio prošle godine. Moram priznati da mi je taj poraz bio na umu kada sam izgubio svoj servis. Ah, nadam se da se to neće ponoviti", rekao je Nole posle pobede nad Musetijem, a potom je na konferenciji za medije objašnjavao i zbog čega se svađao sa navijačima u Monte Karlu koji opet nisu imali razumevanja za njega.

