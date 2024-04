CICIPAS POTKAČIO MEDVEDEVA: Grk posle trijumfa nad Sinerom nije mogao da oćuti ponašanje Rusa

Specijalni izveštač Kurira iz Monte Karla - Vuk Brajović

Veliki uspeh Stefanosa Cicipasa nad ove godine skoro nepobedivim Janikom Sinerom ispraćen je “prigodno” i na konferenciji za medije.

“Ovo je bio jedan od najboljih prvih setova koji sam odigrao na šljaci u dosadašnjoj karijeri”, ističe Cicipas, i nastavlja: “Bio sam izuzetno konsistentan, odlično konstruisao poene, realizovao veoma kvalitetne vinere – i ukratko igrao podjednako dobro i po dijagonali i po paraleli. Osećao sam da sam u “zoni” od početka meča, i bilo je važno početi meč na ovakav način. Takođe sam ponosan na to kako sam sebi omogućio šanse da se borim za pobedu u trećem setu, jer sam osećao da je moj protivnik svestan nivoa moje igre i da sam u stanju da pariram njegovoj na svim nivoima.

Upitan da li je osećao da je na pragu nečeg posebnog ovog jutra, i kako može da objasni silne udarce ramom sa početka trećeg seta, Cicipas odgovara:

“Ne znam da li sam tada izgubio fokus ili se jednostvno desilo da su loptice loše odskakale, ali je to standardna pojava na šljaci – iako je teren počišćen pre početka tog seta. Nisam previše mislio na to, I iako sam osećao blagi umor, znao sam da u tom trenutku moram da nastavim da se borim. Prihvatio sam pretrpljeni brejk, i zbio redove da učinim sve što mogu da onim što mi je na raspolaganju – u nadi da će on biti prvi koji će pokleći”.

Pitanje koje srpske teniske pratioce najviše zanima – koga bi Cicipas više voleo da vidi u finalu?

“Obojica igraju odlično na šljaci. Jedan ima ravniju igru koja je bazirana bliže osnovnoj liniji (Rud) a drugi koristi spin i rotacije kako bi otvorio teren – što je pristup ili stil karakterističan za ovu podlogu. Svoj specifičan pristup sledećem meču gradim po tome ko mi je naredni protivnik, a u ovom trenutku nije poznato ko će to biti. Na terenu uopšte nije lako; veoma je toplo, šljaka vas iznuruje – i iako na momente ovi mečevi više podsećaju na boj, to je ono što mi se dopada. Igramo u Evropi, i ta činjenica mi daje osećaj domaćeg terena. Odrastao sam kao dete u ovakvim uslovima, i igrati satima i satima me vraća u detinjstvo i teniske početke u mojoj Grčkoj”, diplomatičan je Cicipas.

Na pitanje da prokomentariše to što su sudije propustile da mu dosude duplu servis grešku na brejk poen pri 3:1 u trećem setu – što je kod Sinera dovelo do velike frustracije i grčeva – Cicipas kaže:

“Možda je takva sudijska odluka imala veći uticaj na mog protivnika nego na mene, jer sam ja tada jedino razmišljao o tome da se odbranim od brejka. Naravno, dupli brejk mi ne bi olakšao situaciju (smeh) i bilo je važno održati servis. Da je sudijska odluka u tom trenutku bila da je lopta u autu bi sigurno uticalo na dalji tok meča, i svakako negativno po mene. Na šljaci se dešavaju razne stvari koje ne viđamo na drugim podlogama, a naročito razne sudijske odluke na linijama i procena traga loptice. Kao neko ko je puno igrao na šljaci, nastojim da u sebi sudim. Linijske sudije mi nisu preterano pouzdane, pa kratko bacim pogled na trag pre nego što nastavim poen. Na taj način izbegavam da se svađam i raspravljam sa sudijama, jer znam da su greške moguće – pa zato često procene radim sam. Tako sam naučio iz najranijih dana bavljenja tenisom.

Da li vam je onda drago da će od sledeće godine na svim turnirima biti primenjeno “oko sokolovo”?

"I na šljaci? Naravno, to će značiti i manje dramatičnosti i pomoći da se broj grešaka i izliva nezadovoljstva nalik na one koje smo viđali ranije ove nedelje smanji”, kaže Cicipas, ovim “pecnuvši” Medvedeva – što mu Rus verovatno neće zaboraviti.

“Tenis je bogatiji uz dramatičnost, i to je činjenica – ali bi to trebalo da se veže isključivo za dešavanja na terenu, a ne za psovanje i dranje. Ovo definitivno nije lepša strana sporta”, zaključuje Cicipas.

