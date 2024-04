NOVAK NE OSVAJA TROFEJE, ALI I DALJE MU NE MOŽE NIKO NIŠTA! Poznato do kada je Srbin sigurno na TRONU! Evo kada se sve rešava!

Novak još uvek nije podigao trofej u 2024. godini, ali i dalje je nedodirljiv na tronu.

Poraz Novaka Đokovića u polufinalu Monte Karla od Kaspera Ruda teško je pao navijačima srpskog asa. Međutim, nije sve tako crno. Iako je takmičenje završio u polufinalu, Nole je uspeo da uveća prednost u odnosu na Janika Sinera, koji je takođe eliminisan u ovoj fazi takmičenja.

Đoković je napravio pomak u odnosu na prošlu godinu i zaradio dodatnih 310 poena, što mu donosi ukupno 10.035 poena na ATP listi.

foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Janik Siner je zaradio 40 bodova i sada je drugi sa 8.750 poena. Italijan je zadržao drugo mesto, ispred Karlosa Alkaraza koji ima 8.645 poena.

Dakle, Đoković ima trenutno 1.285 poena više u odnosu na Italijana i 1.390 poena više u odnosu na Španca što znači da je matematički siguran na tronu do 20. maja (dan nakon završetka Mastersa u Rimu).

Sledi turnir u Barseloni (od 15. do 21. aprila, nosi 500 bodova), Mastersi u Madridu (od 24. aprila do 5. maja) i Rimu (od 8. do 19. maja) i oni nose po 1.000 poena. Posle toga počinje Otvoreno prvenstvo Francuske (od 26. maja do 9. juna). Do početka takmičenja na pariskoj šljaci Novak brani samo 225 bodova.

U četvrtfinalu Rima je prošle godine ispao u četvrtfinalu od Holgera Runea i tu brani 180 bodova, kao i 45 poena sa turnira u Banjaluci koji je izbačen iz kalendara. Pošto je prošle godine ispao u trećem kolu Monte Karla, zaradio je još 310 bodova i trenutno ima 10.035, Siner ima 8.750, Alkaraz 8.645.

U periodu pre Rolan Garosa Siner brani 180 bodova (po 90 iz Barselone i Rima), a Alkaraz 1.545, pošto je osvajao titule u Barseloni i Madridu, dok je u Rimu odmah poražen. Dakle, jasno je da Španca čeka najteži posao, posebno ako se uzme u obzir da kuburi sa povredom zbog koje se povukao iz Monte Karla. Prijavljen je za Barselonu, baš kao i Rafael Nadal, tako da tamo jedva čekaju da ih vide na terenu.

foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U teoriji, Siner uz dobre rezultate na oba Mastersa pred Rolan Garos može da prestigne novaka, ali još uvek nije poznato gde će Italijan nastupati pred drugi Grend slem u sezoni.

Dakle, velika je verovatnoća da će se na Rolan Garosu voditi glavna reč za prvo mesto.

Kurir sport/J.M./Mondo

