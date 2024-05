I DANAS ĆE BITI UZBUDLJIVO U PARIZU: Pregled šestog takmičarskog dana na Rolan Garosu - hoće li se desiti neko iznenađenje?!

Treće kolo na Rolan Garosu u muškoj konkurenciji i ove godine znači da stvari postaju maksimalno ozbiljne, jer se žreb svodi na najkonkurentnija 32 igrača, i na programu su mečevi koji bi inače mogli da budu polufinala ili finala nekih drugih veoma renomiranih turnira. Danas će za prolaz u četvrtu rundu razigravati teniseri koji se nalaze u donjem (Sinerovom) delu žreba, pa će upravo Janik i Karlos Alkaraz (drugi i treći na rang-listi) nastojati da se pobedom približe na korak do svog potencijalnog polufinalnog trilera.

Da bi se to desilo, Grend Slem šampion iz Italije će danas morati da pobedi 25-godišnjeg Rusa Pavela Kotova u njegovom drugom nastupu u glavnom žrebu turnira, a posle njegove eliminacije 32. igrača sveta Norija iz Velike Britanije i šampiona iz 2015. Vavrinke u prošlom kolu. Siner i Kotov su ove godine u Madridu odigrali svoj prvi meč u kome je Janik pobedio bez izgubljenog seta. Ako Italijan dođe do finala postaće prvi teniser iz te zemlje na prvom mestu ATP liste, dok će Kotov nastojati da iskoristi iskustvo iz Španije i zamajac iz Pariza da ostvari najveću pobedu karijere nad jednim igračem iz Top 20 selekcije. Ako je fizički sve u redu sa Janikom, što nije bilo lako zaključiti iz nekoliko pasaža ne baš ubedljive igre protiv veterana Gaskea pre dva dana, onda će on manje-više rutinskom igrom stizati do odlučujućih prednosti u prva dva prelomna seta. Ako Kotov bude uspeo da ostvari izuzetan nivo agresivnosti, jak i raznovrstan servis i efikasnost uz minimalni broj grešaka, samopouzdanje koje će proizići iz takve kontra-igre na Sinerovu će biti bitan preduslov za stvaranje šansi da se Siner načne, a zatim i potpuno destabilizuje za veoma neizvestan tok meča. Malo verovatno, ali ne i nemoguće – jer ovo je ipak Grend slem…

foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP / Profimedia

Revanš za poraz bez dobijenog seta na upravo ovom turniru je ono što će Amerikanac Korda tražiti protiv trećeg nosioca Karlosa Alkaraza danas u njihovom četvrtom dosadašnjem meču, igranim na svim podlogama. Na šljaci obojica tenisera imaju po jednu pobedu (Korda – Monte Karlo 2022.), pa će biti zanimljivo videti da li će Španac uspeti da se domogne trećeg uzastopnog učešća u četvrtom kolu ovog slema a Korda izjednači svoj do sada najbolji rezultat ovde iz 2020. i pobedu nad trećim igračem sveta (Medvedev 2023. u Šangaju). I ovde je faktor zdravlja glavnog favorite veoma važan, kao i Kordino iskustvo iz prethodne pobede nad Karlosom u kneževini, pa bi eventualno stegnuti Alkaraz mogao da ima probleme sa rastrčanim Kordom ako forhendom ne bi uspevao da probije pametnu defanzivu po kojoj je Sebastijen poznat. Korda će biti odmereno agresivan, oprezan da ne dozvoli Alkarazu da previše “uđe u teren” i otvarati uglove kako bi naterao Španca da rizikuje više i uđe u negativan period, što bi moglo da pruži šanse za brejk Amerikancu. Ovo bi potencijalno mogao da bude i duži meč, ali isključivo ako Alkaraz “ne bude svoj” što mu se u stanju još (mentalno) potpuno nezalečene povrede može desiti.

U nastojanju da šesti put uzastopce uđe u četvrto kolo finalista iz 2021. Cicipas će odmeriti snage sa najboljim igračem iz Kine Žengom Žiženom, čiji bi današnji uspeh ujedno bio i najbolji plasman tenisera iz njegove zemlje u istoriji. Cicipas u svojih 8 nastupa na Rolan Garosu ima 24 pobede i samo 7 poraza, i jedan od ozbiljnijih pretendenata na osvajanje prvog Grend Slema u ovoj sezoni mečeve u ovoj fazi turnira uglavnom rutinski rešava, iako je u četvrtom kolu prošle godine izgubio od Runea. Sa druge strane će imati igrača koji takođe poseduje “veliku igru” uz jak servis i široko pokrivanje terena zahvaljujući izuzetnoj fizičkoj građi i sposobnostima, pa će biti zanimljivo videti da li Žižen možda prikaže kvalitete istrajnosti, agresivnosti i pouzdanosti koje je je do sada retko ali uspešno (Tijafo, Fric, Rud) primenjivao protiv asova ovog kalibra. Jednoručni bekhend Cicipasa će biti zanimljiv faktor u ovom meču koji bi Grku mogao da pruži i komparativnu prednost ali da bude i rak-rana ako iz njega ne bude precizan, što bi delom mogla da bude i zasluga kompaktne i precizne igre Kineza koji bi miksovanjem igre mogao da poremeti planove i rutinu protivnika i uzimanjem seta otvori do neizvesnosti tok ovog meča. Dok Cicipas važi za apsolutnog favorita, ne bi trebalo da čudi i ako Žižen zakomplikuje stvari koje bi dovele do potencijalno veoma problematičnog gubitka inicijative i samopouzdanja kod protivnika za najavu velikog iznenađenja.

U ostalim mečevima dana će biti zanimljivo ispratiti nastupe povratnika u formu Ože Alijasima i Šapovalova, prvog kanadskog para igrača u Open eri u trećem kolu Slema. Feliks igra svoj prvi meč protiv ove godine ovde solidnog Šeltona u sudaru snage, brzine i lucidnosti (ali i česte ishitrenosti i pada koncentracije kod obojice), dok Denis ide na svetskog #8 Hurkača za moguće iznenađenje protiv dosta zamorenog Poljaka. Ono što bi Hubiju moglo da posluži kao motivacija je izjednačenje najboljeg dosadašnjeg rezultata na Rolan Garosu iz 2022. plasmanom u četvrto kolo uz ostvarenje 200. pobede karijere, pa bi bilo korektno reći da će ono najvažnije zavisiti od snage, svežine i preciznosti koje će Poljak moći da prikaže na terenu danas. Svetski broj 6 Andrej Rubljov iz prikrajka gradi svoj dalji put ka drugoj nedelji – danas u meču protiv Arnaldija (1-0 za Rusa do sada, hard u Beču prošle godine), a u sličnom modusu se nalazi i odlični #10 Grigor Dimitrov, suočen sa takođe sličnim izazovom u liku kvalifikanta Zizu Bergsa, u nastojanju da i na ovom Slemu dođe do četvrtfinala ili možda polufinala. Ponos nacije domaćina na sveopšte iznenađenje je Korenten Mute, koji će se na njegovom srećnom i omiljenom stadionu Simon Matje susreti sa čvrstim Austrijancem Ofnerom u meču žilavih i stilski potpuno različitih protivnika. Pulen trenera Petra Popovića, Mute je potpuno nekonvencionalan igrač koj će nastojati da ukroti ogromnu fizičku snagu i probojnost koji na teren donosi Ofner i izbaci ga iz zone komfora miksovanjem igre iz svih uglova i udaraca. Upornost Ofnera koji je u oba prethodna meča ovde stizao zaostatak od 2:0 u setovima zaista je impresivna, ali ako Mute bude ponovio visprenu igru protiv Đarija, Francuska će imati razloga za slavlje ovog vikenda.

foto: Profimedia

Kod dama je za nas naravno najinteresantniji meč Danilović – Vekić (trenutno u trećem setu posle velikog povratka Olge u drugom setu, a gubitka prvog bez dobijenog gema), kao i mečevi prve nositeljke Ige Švojntek protiv 42.igračice sveta Buzkove – odnosno treće Koko Gof protiv tridesete Ukrajinke Jastremske. Iga se čudesno vratila u meč protiv izvrsne povratnice u svetski teniski vrh i velike šampionke Naomi Osake pa bi joj pobeda nad stamenom Buzkovom došla kao terapija i prijatno rastrčavanje posle stegnutog nastupa protiv Japanke pred drugu nedelju turnira, dok će Gof morati dobro da se pomuči protiv ove godine izuzetno efikasne i motivisane Ukrajinke kako joj se ne bi dešavalo da ponovo rezultatski zaostane u meču kao u prethodnom kolu.

Šesta nositeljka i osvajačica Vimbldona Vondrušova nastavlja svoj solidan hod u Parizu protiv domaće autsajderke ali uporne Kloe Pake, deveta Ons Žabur igra protiv nekadašnje Grend slem finalistkinje Lejle Fernandes u meču koji bi mogao da bude neizvestan ako Kanađanka proigra a Tunižanka uđe u seriju grešaka. Potapova vodi sa 1-0 u dosadašnjim mečevima protiv današnje protivnice Vang iz Kine, dok se nekadašnja osvajačica Australijan Opena Kenin i neugodna Dankinja Tauson (izbacila bivšu šampionku Ostapenko) i #51 Kočareto I 17. nositeljka Samsonova po prvi put susreću u karijeri u mečevima u kojima rang i iskustvo imaju relativan značaj.

Kurir sport / Vuk Brajović