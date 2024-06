"IMAŠ 37 GODINA I OZBILJAN PROBLEM" Slavni Amerikanac oštro KRITIKOVAO Novaka: Treba da se POVUČE sa Vimbldona pre žreba!

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković povredio je desno koleno na Rolan Garosu, zbog loše pripremljenog terena na koji se žalio tokom prvog seta meča protiv Franciska Serundola. Uspeo je srpski sportista da odigra taj meč pod bolovima, ali je nakon magnetne rezonance zakazane za sutradan odlučio da ode na operaciju umesto na naredni meč. Trka se sada sa vremenom Novak, pošto želi da se vrati na teren pre Olimpijskih igara, a njegov nekadašnji rival ima potpuno drugačiji savet!

Po rečima Amerikanca Endija Rodika, svojevremeno velikog rivala i kritičara, a kasnije i jednog od najvećih navijača među bivšim teniserima, Novak Đoković ne treba da žuri. Da se Endi Rodik pita, Novak bi napravio pauzu od čak šest meseci, kako bi potpuno spreman dočekao 2025. godinu i novu sezonu!

"Hajde, budi spreman za sledeću sezonu", rekao je Endi Rodik u podkastu "Served" koji vodi. Amerikanac je tom prilikom istakao da nije siguran da li će Novak Đoković biti na 100 odsto kada se vrati na teren, što bi zbog njegovog stila igre moglo da bude veoma problematično.

foto: AL BELLO / Getty images / Profimedia

"Ne radi se samo o tome da kažeš 'Moje koleno je u redu za mesec dana', moraš i da treniraš, posebno Novak. Njegov tajni začin je to što može da samelje ljude, ostane u dugim poenima, pomera ljude na drugi kraj terena i stalno im postavlja nove zadatke. Novaku su potrebni 'točkovi'. Potrebne su mu veštine u odbrani, od je verovatno najbolji defanzivni teniser u istoriji. A za odbranu su vam neophodne noge", ispričao je Amerikanac.

Nije Rodik smeo da se kladi protiv ekspresnog oporavka srpskog tenisera, ali jasno je da bi on na mestu Novaka Đokovića manje rizikovao. Amerikanac smatra da bi rani povratak mogao da ugrozi nastavak Đokovićeve karijere, pa da je zbog toga bolje sačekati malo više sa povratkom na teren.

"Kladite se na sopstvenu odgovornost ako igrate protiv takvog velikana, ali kada neko sa 37 godina operiše koleno... To je ozbiljan problem. Pocepani meniskus kolena nije problem kada imate 24 ili 25 godina, ali sada je s*anje. Rekao bih da je trava podloga koja bi mu sada najviše odgovara, ali i najmanje odgovarala njegovim rivalima. Ako se povuče za dve nedelje, to je loše. Onda dovodi u pitanje i US open, mogao bi da završi ovu sezonu i u sledećoj napravi samo poslednji korak. Bolje da bude zdrav za sledeću sezonu!"

foto: Chryslene Caillaud / Panoramic / imago sportfotodienst / Profimedia

Imao je Endi Rodik savet za Novaka ukoliko srpski teniser ne bude mogao da se takmiči na Vimbldonu. "Najbolja stvar koju može da uradi, ako zna da ne može da igra, ako nije ni udario tenisku lopticu ili ako se nije bavio kondicijom, jeste da se povuče pre nego što se održi žreb", rekao je Endi Rodik.

Kurir sport / Mondo

BONUS VIDEO:

00:11 Novak izlazi iz Urgentnog centra