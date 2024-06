SKANDALOZNO PONAŠANJE! DIREKTORKA ROLAN GAROSA POBESNELA ZBOG PITANJA O ĐOKOVIĆU! Umesto da se izvini, ona ne želi da prizna...

Na dan finala Rolan Garosa održana je konferencija za medije na kojoj su svoje komentare o tekućem turniru izneli predsednik teniskog saveza Francuske Žil Moreton i direktorka takmičenja Ameli Morezmo.

Njih dvoje odgovarali su na pitanja novinara koji ih nisu štedeli ni na francuskom ni na engleskom jeziku.

Većina pitanja bila je o tome zašto nije bilo ženskih mečeva u večernjem terminu, a posle toga na red je došlo pitanje o skandaloznom potezu organizatora.

Sada kada znate sve što se dogodilo i kako je ispalo. Da li biste napravili drugačiji izbor prve subote kada ste ubacili u program meč između Grigora Dimitrova i Zizu Bergsa koji je odložio početak duela Novaka Đokovića i Lorenca Musetija.

"Znate šta? Neću da vam odgovorim na to pitanje. Kao što sam već ponovila više puta, uvek je lako pričati kada se sve završi, kada znate kako će dan da se odvija. Bilo koji dan, kiša je padala ceo dan, tako da stvari ne funkcionišu tako idealno."

Đoković se tokom meča sa Fransiskom Serundolom žalio na loše stanje šljake i tražio je da se teren čisti češće. Povredio se kada se okliznuo, da li planirate da promenite to i da dozvolite češće čišćenje šljake.

"Ukoliko sam ja dobro shvatila, to ne zavisi samo od igrača, nego je to i odluka sudije. Takođe, supervizor je bio na terenu tog dana i doneo je odluku. Takve odluke donose se na terenu od strane ljudi koji mogu da sude da li je to moguće ili ne. To šta se dogodilo tog dana je odluka koja je doneta i to je to", zaključila je Ameli Morezmo.

Imala je bivša teniserka i nekadašnji trener Endija Mareja spreman odgovor i na ta pitanja, pa je tako, očekivano, uradila sve da skloni pažnju sa krivice Rolan Garosa...

