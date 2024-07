"ZAŠTO? ZATO ŠTO DOLAZI IZ SRBIJE?" BRUTALNO! Čuveni teniser UĆUTKAO novinarku zbog pitanja o Novaku! Svi BRUJE o ovim rečima!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković danas igra četvrfinale Vimbldona, a rival mu je Australijanac Aleks De Minor.

Đoković je u osmini finala pobedio Holgera Runea, i na taj način utišao londonsku publiku koja se sramno ponašala.

- Pa svim navijačima koji imaju respekt hvala što su ostali, njima čestitam iz dubine duše. A svima onima koji su odabrali da ne pokažu respektima, želim lakuuuuu noć. Doooooooobro veče, doooooooobro veče. Vrlo dobro veče! Ne, ne, ja to ne prihvatam. Znam da su podržavali Runea, ali to je isto kao "buuu". Dobro je, dobro je, fokusiram se na ljude koji dolaze ovde, koji vole tenis i cene igrače, napore. Igrao sam u mnogo težim okolnostima, ne možete da me dodirnete - rekao je Đoković nakon meča sa Runeom.

U njegovu odbranu stao je i legendarni as Džon Mekinro, koji je na šmekerski način ućutkao novinarku BBC-ja.

foto: Peter van den Berg / Avalon / Profimedia

Ona ga je upitala šta bi rekao srpskom teniseru, a ovakav odgovor nije očekivala.

- Rekao bih svaka čast. Zar ne mislite da je bilo najmanje 100 mečeva u poslednjih 10-15 godina u kojima Đoković nije bio poštovan zato što je dobar. Šta je tako loše uradio? Navedi nešto. Šta je to, šta želi? Takmiči se kao i svi. Da li je to zbog toga kako izgleda, odakle je? On se bori s ovim celu karijeru, da, on se hrani negativnom energijom, ja sam to radio, ali sam mrzeo. Ljudi viču protiv vas, nadaju se da će izgubiti samo jer ste najbolji, oni navijaju samo jer ste dobri, navijaju samo zbog toga, zato je išao protiv njih. On je kao Dart Vejder, tu su svetske klase Rafa Nadal i Rodžer Federer, ko može da se bori s njima? Niko, a Đoković je došao i prekinuo je žurku - kazao je Mekinro.

Osvrnuo se Mekinro na operaciju koju je Novak nedavno imao.

- Evo ga čovek koji je imao operaciju pre mesec dana, on je imao 10-20 odsto šansi da igra ovo, on je pomislio da može da igra i da može da pomogne ovom turniru, zašto ne dobijem malo ljubavi kad igram protiv 15. na svetu i protiv čoveka koji nije uradio ništa u poređenju sa mnom. Bilo je tu Danaca, razumem to, želimo da vidimo dobar meč. Ali treba da poštujete veličinu kad je vidite. Lako je biti "suvozač" sada, da pustite sve, oni su to radili. Ali on se bori sa ovim 15 godina, poštujem petlju da kaže to tamo. Sada će imati još više ljudi, on ne zaslužuje, on nam je potreban.

