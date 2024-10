"U drugom delu smo dosta grešili u direktnom dodavanju, te su nam tu nekoliko puta oduzimali lopte na trideset metara od našeg gola. Povreda Duartea nas je poremetila, ne znam kako bi to izgledalo sa njim, ali sigurno da nam je promenilo planove, te je primoralo Šerifa (Endiaja) da se sam bori sa protivnicima u napadu, a on je to uradio na sjajan način. Posle je bilo i povreda, pa je na kraju pala koncentracija, a to ne sme da se dešava", dodao je Elšnik.