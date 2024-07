RUS NAPRAVIO SKANDAL NA VIMBLDONU, PA SVE ŠOKIRAO IZJAVOM! Kamere snimile Medvedeva u SRAMNOM izdanju, on imao BIZARNO objašnjenje

Danil Medvedev poražen je u polufinalu Vimbldona, Karlos Alkaraz ide u finale, ali je malo falilo da ruski igrač bude diskvalifikovan sa turnira. Usred meča je pobesneo zbog toga što je sudija Eva Azderaki-Mur dosudila da je loptica dva puta pala pre nego što je on udario i vikao je ka njoj. Ona je posle toga zvala supervizora i na snimcima je delovalo da je Rus psovao i da nije birao reči, tačnije da je izgovorio "je*i se" više puta dok je gledao ka njoj.

Bila je to jedna od glavnih tema na njegovoj konferenciji za medije. Tvrdi da nije to uradio i da nije psovao. "Mislio sam da nije dva puta pala na zemlju, teška odluka. Rekao sam nešto na ruskom, nije bilo ništa loše, dobio sam opomenu za to i to je to", rekao je Medvedev.

Na jednom od prethodnih turnira je sudiju nazvao "malom macom", pa su ga podsetili na to. "Ne, ne, ta reč o maloj maci je lepa, ali nema lepo značenje. Ovde je značenje bilo bolje."

Usledilo je novo pitanje o tome da li se plašio da će da ga diskvalifikuju. "Ne, jer nisam rekao ništa toliko loše. Bilo bi lakše da imamo sistem 'čelendža', jer bi to pokazalo odskok, video bih šta se desilo. Da imamo to, ne bismo došli u tu situaciju. Ne znam zašto ne koristimo 'čelendž' za to", zaključio je Medvedev i tako na neki način tražio da se uključi nešto slično kao VAR sistem u fudbalu.

