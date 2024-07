KAO DA NOSIŠ CVEĆE NA GROB SVOG DEDE: Tekst španskog novinara UZBURKAO javnost posle DEBAKLA Nadala protiv Đokovića!

Novak Đoković pregazio je Rafu Nadala u njegovoj kući. Dobio ga je usred Pariza, na stadionu "Filip Šatrije" na kom je 14 puta podizao pehar Rolan Garosa. Na Olimpijskim igrama rezultat je bio drugačiji i mogao je da bude još ubedljiviji (6:1, 6:4). Posebno ako se uzme u obzir da je Srbin vodio sa 4:0 u drugom setu.

Meč je završen, srpski igrač ide dalje, a već sada su krenule analize viđenog. Španski mediji posebno su oštri u svojim komentarima.

Tako je portal "Relevo" stavio naslov koji je privukao ogromnu pažnju. "Videti ovakav meč Nadala i Đokovića je kao da nosite cveće na grob svog dede". Autor Naćo Enkabo je napravio neka poređenja koja se nisu dopala svima.

"U januaru 2017. godine sam u Melburnu šetao sa kolegom pred početak Australijan opena i tada me pitao da li mislim da Rafa ima ikakve šanse da dođe do finala. Rekao sam da nema jer se žestoko mučio sezonu pre te. Rekao sam mu da ću da napišem knjigu ako on dođe u finale. Godinu dana i nekoliko meseci kasnije predstavio sam svoju knjigu 'Rafa i Rodžer' koju su napisali Rafa Plaza i Antonio Arenas, neki ljudi ispoštuju obećanje", počeo je Enkabo tekst.

Napravio je na taj način uvod u priču koja sledi.

"Ovog ponedeljka drugar mi je napisao poruku i pitao me da li Rafa ima šansu, rekao sam mu da ima i da ako izađe na teren do znači da veruje da postoji šansa i da ako on veruje, ko sam ja da sumnjam u njega. Priznajem, nisam očekivao da će igrati singlove zbog problema sa povredom, da će da se fokusira na dubl sa Karlosom Alkarazom. Onda je počeo meč sa Novakom i delovalo je da će biti potpuni masakr, bilo je 6:1, 4:0. Na kraju je uspeo da ublaži poraz..."

Nastavio je da opisuje meč.

"Rezultat boli, ali još više boli to što je tako ubedljivo izgubio od Đokovića koji je takođe daleko od svog najboljeg nivoa. Bio je to nož u srce svim navijačima Nadala. Zašto? Jer je to bilo protiv Srbina, na šljaci, na stadionu 'Filip Šatrije', u Parizu. Kao da je lopov ušao u vašu kuću i odneo vam skoro sve. Boli i zbog toga što je ovo potencijalno njihov poslednji duel i ovakav rezultat koji nije pravedan zbog njihovog rivalstva, najvećeg u istoriji tenisa. Bila je ovo 60. epizoda, jubilej i scenario koji smo viđali često, pošto su se susretali na najvećim takmičenjima, ali su sada osećanja pomešana."

Opisao je i svoja osećanja u momentu kada su Novak i Rafa izlazili na parket.

"Njihov izlazak na teren, jedan sa steznikom na kolenu, drugi sa zavojem na butini, obojica su blizu da napune 40. godina. Osećao sam se tako prazno. Kao prvi put kada odeš i odneseš cveće na grob svog dede. Setiš se svega što je bilo lepo u prošlosti i svega što se nikada više neće dogoditi u budućnosti."

Na kraju je pohvalio Rafu.

"Možda vam tako ne deluje, ali je Nadal danas uradio nešto za pohvalu. Najlakše bi bilo da se povukao, da je izbegao da se osramoti protiv svog velikog rivala i da se fokusira na dubl sa Karlosom. Ali, vraćamo se na staru priču. Ko sam ja, ko smo mi, da sumnjamo u Rafaela?", zaključio je u tekstu.

