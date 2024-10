U prvom setu nije viđen niti jedan brejk, a u taj-brejku Medvedev je odigrao odlično i slavio sa 7:3. Drugi set počeo je odlično za Cicipasa koji je stigao do brejka, ali je odmah posle toga usledio žestok pad u njegovoj igri. Medvedev je to iskoristio, dva puta je oduzeo servis grčkom teniseru, stigao do pobede i zakazao okršaj sa Janikom Sinerom u četvrtfinalu gde će nas, sasvim sigurno, čekati žestoka bitka.