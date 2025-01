"Baš sam se razboleo. Ali nakon što je prošlo nekoliko dana otkad me je običan virus toliko pokolebao, medicinski tim je došao da me pregleda u mom stanu. To se desilo nekoliko puta i onda sam uradio toksikologiju. Kada sam došao kući, imao sam zdravstvene probleme i shvatio sam da su me otrovali hranom u tom hotelu u Melburnu! Ovo nikome nisam javno rekao, ali kada sam se vratio u Srbiju otkrio sam u sebi visok nivo teških metala. Imao sam u sebi visok nivo olova i žive", rekao je Novak.