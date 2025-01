“Razlog zbog kojeg nije urađen intervju posle meča je ponašanje voditelja Tonija Džonsa sa televizije koja prenosi ovaj turnir – Kanala 9 – koji je pre neku noć, posle pobede nad Mahačem, uvredio srpske navijače I načinio uvredljive komentare prema meni,. Kako se nisu izvinili javno ni on ni Kanal 9, odlučio sam da učinim ovaj gest – koji će ostati na snazi dok se Kanal 9 i/ili voditelj ne izvine. Nemam ništa protiv Kurijera i australijske javnosti. Nije bilo ni mesto ni vreme da odluku objašnjavam publici, ostavljam Kanalu 9 da objasni svoje ponašanje – i to je to”.

“Očekujem veliku bitku - što je redovna pojava između nas. Tek nekoliko puta nije bilo neizvesno – na Vimbldonu prošle godine; imali smo super meč u Torinu 2023. Imali smo duge bitke, razmene što me je podsetilo na Nadala u smislu intenziteta na terenu. On je veoma harizmatičan igrač, težak za igru. Kada je izašao žreb, ukazivao je na ovaj meč, I eto nas. Obojica igramo odlično, zadovoljan sam nivoom svoje igre i radujem se još jednom našem meču za koji ću biti spreman”, kaže Novak.

“Nema puno prostora za to pred meč, kroz zagrevanje. Zapravo, vi osetite kako se protivnika oseća već u svlačionici, delimo prostor za zagrevanje, to je nekia vrsta boja pre boja.”

“Upravo to je bio razlog, hteo sam da mu lično objasnim. On je sjajan direktor, uvek je na raspolaganju igračima, I želeo sam da zna koji su moji razlozi. Ako turnir bude želeo da me kazni zbog toga što neću dati intervju posle meča, to svakako može da uradi - ali je to moj stav I želim da ga znate!”