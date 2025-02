Naravno, već imamo i dublje reakcije na ovu odluku, kao i niz samoopravdavajućih i samohvalećih komentara iz Međunarodne agencije za integritet u tenisu i Međunarodne antidoping agencije, koje ističu važnost “nagodbe” sa Sinerovim timom kako se ovaj slučaj ne bi dalje razvlačio. Ahmad Nasar, Izvršni direktor Profesionalne Asocijacije Tenisera (PTPA) ističe da je kažnjavanje Sinera za greške njegovog tima nefer za jednog sportistu koji nije ni na koji način tražio, sugerisao, zahtevao ili podsticao da do dopinga dođe (podsećamo: milioniti deo grama substance) – te da bi pravila trebala biti revidirana, kao i toliko toga drugog u profesionalnom tenisu,

Već je javna tajna da PTPA priprema veliki broj tužbi prema drugim vodećim međunarodnim teniskim telima i organizacijama za nepoštovanja “zakona o radu” koji se, kao reper, uzimaju kao referentna iz SAD i rešavaju pred američkim sudovima, pa će ovo biti još jedna u nizu gorećih tema koja će se razmatrati u “revolucionarnom procesu” koji mnogi predviđaju da će se odvijati kasnije tokom ove godine. Šta će biti epilog tih i takvih zbivanja – kada i ako do njih konačno dođe, preostaje da se anticipira i analizira – ali možda neće biti tako “umekšani” kao što je bilo razrešenje ovog slučaja.

Činjenica da će aktivacijom ove odluke Siner ostati bez prava da nastupa i brani bodove na turnirima u Dohi (nije igrao prošle godine), Indijan Velsu (polufinale), Majamiju (pobednik), Monte Karlu (polufinale), Madridu (četvrtfinale – predaja pre meča Ože Alijasimu) a da se vraća za Rim (nije igrao zbog povrede) i Rolan Garos (polufinale – izgubio od Alkaraza) dovodi do zaključka da je prvi igrač sveta i perjanica trenutno najmoćnijeg “lobija” u belom sportu dobro prošao. U suprotnom, da se čekalo da se ova odluka aktivira u aprilu, ona bi zahvatila Rim, Madrid, Rolan Garos i Vimbldon, što bi mu svakako teže palo u bodovnom i igračkom smislu, na podlogama koje je istakao kao najizazovnije za ostvarenje ciljeva u njegovoj daljoj karijeri. Uz to, odsustvovanje sa tih događaja bi značajno umanjilo “marketinšku vrednost” istih, što profesionalni tenis u ovom momentu sebi ne bi smeo da dozvoli. Naravno, brzo se zaboravljaju i nedavni medijski citati da bi za ovo Janik mogao da “dobije” i šest meseci, godinu dana – pa i dve godine suspenzije – pa rasterećenje u ovom smislu za neke zapravo pada kao “so na živu ranu” brojnih drugih neravnomerno kažnjenih tenisera i teniserki – pre svega misleći na nedavno penzionisanu Simonu Halep, ali i nove slučajeve kao što su Beatriz Hadad Maja – pa i Čileanac Garin. U retrospektivi nekih Janikovih reakcija u Melburnu - sada biva još jasnije da je mladić bio pod pritiskom ovog "tajnovitog" procesa koji se u kontinuitetu odvijao iza scene, i pitanje je kako bi to izgledalo i da je već u finalu za protivnika imao Novaka Đokovića - a i na narednim turnirima tokom kojih bi ga ove "tinjajuće aktivnosti" brinule, progonile, peckale...