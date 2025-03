- To je jeziva priča. Taj čovek ju je pratio još u Singapuru i Abu Dabiju, pa u Dohi i sada u Dubaiju. Primetili smo ga odmah. Prvo smo mislili da je samo njen obožavatelj, jer je Ema zaista velika teniska zvezda. Sve dok joj se nije približio fizički, tražio selfi, bilo je grljenja - rekao je Klečić za hrvatski portal "Net".

To je bio jedini momenat u mesec dana gde ni ja, ni fitnes trener, ni član obezbeđenja koji je sa nama, nije bio uz nju. Znači, taj čovek je pikirao situaciju, tražio najbolji trenutak da joj se približi. Imao je jezivu strategiju, sve je dobro promislio. Strategija mu je uspela, hteo je da joj se približi - objasnio je Klečić, pa u dahu nastavio:

- Iste večeri smo ga prijavili, isto smo učinili i narednog jutra, na dan meča. Onda se dogodilo nešto neverovatno. Počeo je meč, a tri-četiri sata pre meča smo svi imali njegovu fotografiju. Svi u obezbeđenju turnira, svi su znali ko je on. Prvi gem se igrao, prošla su dva poena, Ema nam odjednom pokazuje nešto. Mi nismo znali o čemu se radi u tom momentu. Izgubila je taj gem, potrčala je do nas i počela da viče 'evo ga, tu je'.

- Ema je došla do nas, plakala, vikala da je tu, publika je gledala. Podigao sam glavu i video sam tog lika. Zvali smo obezbeđenje koje je došlo tek posle nekoliko gemova, tada je Ema već gubila sa 4:0 i meni uopšte nije bio bitan rezultat, već samo njena bezbednost. Bilo me je strah. Znate li vi kako to izgleda, kada mlada devojka plače, a znam je od kada je imala 14-15 godina. U suzama, ne može da igra, trese se - sve je otkrio hrvatski trener, a onda i završio priču: