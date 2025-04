Specijalni izveštač Kurira iz Motne Karla: Vuk Brajović

“Pojma nemam gde je Endi!” – ovom zanimljivom izjavom počela je danas konferencija za medije Novaka Đokovića u VIP vilidžu kompleksa Monte Karlo Kantri kluba.



Ipak – brzo se dopunio, da ne bi prouzrokovao medijski požar: “U planu nije bilo da radimo ove nedelje, pa mislim da mu je prioritet da vežba svoje golf udarce. Ove nedelje će sa mnom u ulozi aktivnog trenera biti moj brat Marko – uz mog fitnes trenera i fizijatra; prija mi što ćemo biti zajedno, ne stižem dovoljno da ga viđam tokom godine”, objašnjava on.

Legenda medijskog centra Ubaldo Skanjagata ga je zamolio da se priseti meča iz 2006. kada je ubedljivo izgubio od Federera. “Prošao sam kroz kvalifikacije, sanjao da igram kao klinac u ovom prelepom ambijentu. Iako mi nije bilo svejedno što sam izvukao da igram protiv jednog od najboljih na svetu, i dalje mi je predstavljalo zadovoljstvo da napokon nastupam u Monte Karlu. Bio sam ponosan što sam taj meč odveo u treći set I sebi dokazao da mogu da igram na visokom nivou. Lekcija je naučena”,

“Endi I ja smo pričali o Majamiju; bilo je gorko iskustvo onako izgubiti u finalu, ali sam sveukupno zadovoljan načinom na koji sam odigrao ceo turnir. Nisam izgubio set do finala, dobro servirao, igrao dobro u terenu, uz nešto više loše sreće time što sam izgubio kroz dva taj brejka – ali on je bio bolji. Hrabri me pomisao na to kako sam igrao tamo, I planiramo da se ponovo nađemo u Madridu – pa ćemo videti za dalje. Pričaćemo o tome šta ćemo dalje posle Madrida, ali očekujem da ćemo sarađivati na Rolan Garosu”, dopunjuje se na temu dogovora sa Marijem Đoković.

“Veoma mi je važno I nastojim da nađem balans između privatnog i profesionalnog života, da budem zadovoljan time čime se bavim i kako to činim – uz svu neophodnu motivaciju da nastavim dalje. Važno mi je kako igram ne samo na turnirima već i tokom trening-nedelja iz dana u dan, i iako je jasno da su sada izazovi veći nego što je bio slučaj ranije tokom moje karijere. Zbogo toga je važan utisak iz Majamija koji me motiviše da mi pristup tenisu i dalje bude ovakav; dobro se osećate kada udarate lopticu dobro, kada pobeđujete protivnike. Kada krenete da igrate lošije, gubite početkom turnira – onda se pojavljuje više pitanja, unutrašnjih glasova koji proizvode sumnju u to kako i koliko dalje igrati. Drago mi je da sam u Majamiju pronašao zadovoljstvo na terenu i dostigao određeni nivo igre – pa me interesuje kako ću uspeti da to prenesem na šljaku, podlogu koja je potpuno drugačija. Nisam imao dovoljno vremena da se pripremim za ovaj turnir, tako da nemam naročito visoka očekivanja od sebe, i važnije mi je da odigram što više mečeva kako bih podigao formu za kraj sezone na šljaci u Parizu”, kaže Novak.

“Da li su ti glasovi malo tiši sada” upitan je Novak. “Za neke druge stvari – možda i ne toliko, ali što se tiče tenisa, sve je u redu”, uz osmeh odgovara on.

“Nastup u Monte Karlu je bio upitan, pre svega zbog upale oka i viralne infekcije sa kojom sam se borio prošle nedelje – ali se ovih dana dobro osećam. Problem sa okom je sada potpuno pod kontrolom, a započeo je na dan polufinala u Majamiju. Posetiću doktora kasnije danas i očekujem da će sve biti u redu za prvi meč”, najavljuje Novak.

Da li je Novao očekivao da će Siner ostati broj 1 i uz činjenicu da je ove godine odigrao samo Australijan Open – gde drugi asovi nisu uspeli da iskoriste do sada njegovo odsustvo, i da li je možda ta činjenica uticala na jedan ili drugi način na nivo njihove igre?

“Kada osvojite Slem, zaradite 2000 bodova i to je puno. Siguran sam da Zverev nije zadovoljan postignutim sa 5-6 odigranih turnira u međuvremenu, a kod Alkaraza je verovatno slična situacija. Danas svako na turneji igra dobar tenis, a dominacija jednih nad drugima na koju smo se možda navikli nikako ne može da bude zagarantovana. Ne radi se samo o vašem trudu već i tome kako protivnik igra protiv vas tog dana. Ipak, sezona je duga i siguran sam da će sva trojica koje ste spomenuli na kraju biti konkurenti za prva tri mesta na svetu na njenom kraju, da će se boriti za veliki broj bodova”, jasan je Novak.

Da li hipotetički postoji mogućnost da Novak objavi povlačenje po osvajanju 25. Grend Slema?

“Nikada se ne zna… (smeh). Osećam da i dalje imam goriva u rezervoaru, da mogu da odigram na najvišem nivou – što sam dokazao u Australiji i u Majamiju. To mi daje zadovoljstvo da izlazim na teren, da se takmičim – i iako sam svestan da postoje oni koji smatraju da bih trebao da kažem zbogom tenisu sa najviše pozicije, kao što je bio slučaj posle osvajanja zlata u Parizu prošle godine. Hajde da vidimo šta budućnost nosi; naravno, voleo bih da osvojim svoju stotu titulu na bilo kom slemu ove godine i to bih odmah potpisao, ali to je visoka planina za osvojiti. Želim da budem skroman po toj temi, i vidim šta sledi”, iskren je Đoković.

U vezi mogućeg meča protiv Vavrinke, Novak odgovara:

“Ljudi pričaju o mojim godinama, a šta ćemo sa njegovim? (smeh) Sten ima 40 godina i i dalje igra sjajno. Obožavam Stena, on je sjajan čovek i izuzetan šampion koji je verovatno nažalost bio podcenjen kada se uzme u obzir sve što je ostvario u našem sportu. 3 slema, Dejvis Kup, olimpijski zlato – prava legenda našeg sporta i uzor na terenu i van njega, čovek koji sa toliko posvećenosti izlazi na teren, takmiči se i dalje na svim nivoima turnira, čelendžerima… I dalje se bori da unapređuje svoju igru iz dana u dan, i zaista mu odajem veliko priznanje na tome. Bio bi to odličan duel veterana na terenu, možda i istorijski rekord po ukupnom broju godina njegovih učesnika na turneji, ko će ga znati…”

Pismo najboljih igrača koje sa zahtevom za uravnoteženiju raspodelu profita sa Grend Slem turnira – nešto što se ponavlja posle prvenca iz 2011. – bila je tema poslednjeg pitanja. Šta bi, po Novaku, bila pravedna raspodela ovih sredstava?

“Mislim da je želja igrača da se procenat za nagradni fond na Slemovima priblizi proseku koji je važeći za turnire na ATP turneji. Ja lično smatram da bi to bilo fer, jer bi logično bilo da je to najbolji scenario – ali to se ne može desiti preko noći. Za razrešenje tih pitanja je potrebno dosta vremena, i nadam se da će organizacija Grend Slemova pozitivno odgovoriti na taj apel i biti spremna da popriča o raspodeli prihoda. Uz to, nadam se da će se pričati i o želji igrača da mogu da budu konsultovani i imaju glas u odlukama Saveta kada se donose odluke o nekim promenama, jer to utiče na nas. Važno je imati predstavnike igrača koji bi bili što više uključeni u taj proces, i iako nije moguće biti prisutan na svim sastancima – uživo ili preko interneta – nastojimo da budemo prisutni u interesu ne samo naših članova već i svih tenisera i tenis.