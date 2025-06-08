Slušaj vest

Drugi teniser sveta Karlos Alkaraz osvojio je Rolan Garos.

Po setovima je bilo 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 7:6(10:2).

Ovo je bio drugi najduži meč u istoriji finala Grend slemova, a sa 5 sati i 29 minuta najduži na Rolan Garosu. Najduži su odigrali Novak Đoković i Rafael Nadal u Melburnu 2012. godine, kada je meč trajao 5 sati i 53 minuta

Španac je u finalu Frenč opena posle velikog preokreta sa 3:2 savladao Janika Sinera.

Nakon ludog meča na konferenciji za medije govorio je prvi reket sveta Janik Siner.

Kako bi Siner opisao ovo iskustvo, da li je ponosan – glasilo je prvo pitanje na konferenciji za medije nikada emotivnijeg Janika Sinera?

“Teško je sada istaći to da li sam ponosan. Srećan sam što sam igrao na ovom nivou, ali ovo boli i teško je bilo šta reći. Srećan sam kako nastojim da sa svojim timom da napredujemo svakog dana I dolazimo u priliku da igramo ovakve mečeve. Ipak, konačni rezultat boli”, kaže neutešni Siner.

Imali ste puno šansi da pobedite, pa preokrenete… Šta ste razmišljali u tim trenucima tokom meča – i posle?

“Ono što sam mislio je sasvim jasno, ali dok igrate ne mislite o propuštenim šansama. Pokušavate da počnete iznova, ali ste razočarani propuštenim prilikama. Nastojao sam da mu ne dozvolim jeftine poene u svim situacijama, ali kad je gotovo – gotovo je. Ništa više ne možete da promenite kada je meč gotov, ali dok traje – trudite se.”

Da li je svestan istorijske dimenzije ovog meča – kao i u poređenju sa drugim velikim mečevima pre ovog?

“Ovaj meč je neuporediv sa drugim mečevima. Obojica smo bili umorni, jer je meč istovremeno bio zahtevan i u fizičkom I mentalnom smislu. Šta da radite sada kada je rezultat poznat? Srećan sam što sam u njemu učestvovao, a ovo se pre dešavalo I drugim igračima. Nekako iz ovoga treba izvući pouke, a zatim izbrisati ovo iskustvo – pa krenuti dalje…”

Da li je važnost ovog velikog finala – najdužeg u istoriji Rolan Garosa na kraju – stvarala određen pritisak?

“Nisam ni mislio o tome da je ovo finale. Ja na to gledam tako da nastojite da pobedite jednog igrača za drugim, a danas je to bio Karlos. Pripremao sam nastup na Grend Slemu uz samo jedan pripremni turnir na šljaci. U sportu imate dobre strane, ali i one teže – pa je ovo što sam doživeo danas sastavni deo sporta. I pored ovog teškog poraza smatram da je moja igra napredovala – i želim da nastavim na ovom putu”, dodaje on.

Zamoljen da uporedi ovaj poraz posle vođstva od 2:0 sa onim protiv Novaka na Vimbldonu, Siner kaže:

“Ovo je bio potpuno drugačiji meč od vimbldonskog, drugi momenat u mojoj karijeri – koji mi je pomogao da vidim koliko brzo stvari mogu da se promene u meču. Kada je tada Novak podigao nivo igre – ostao sam bez šansi, ali danas sam ih imao – I to puno njih. Šansi je bilo u trećem setu, petom setu, previše onih koje nisam mogao da iskoristim. Ima dana kada ne možete da iskoristite toliko puno njih, i ovo je svakako bio drugačiji meč od toga”, određen je Siner.

Kako se izboriti sa ovim iskustvom?

“Porodica I bližnji mi već sada pomažu, a sada je red na mene da malo “uzimam” od njih. Oni su veoma obični ljudi, I biće im drago da ću doći kući, provesti malo vremena sa njima. Takva smo mi porodica, nas uspeh nije promenio. Drago mi je da je mama uspela da dođe, tata nije danas bio na meču jer je imao da radi, i nadam se da je stigao da završi sve obaveze pre početka kako bi ga gledao na televiziji. Kada sam počinjao da igram tenis, nikada nisam mogao da sanjam da ću ostvariti ovo, igrati na ovom nivou, u okvakvom meču – istorijskom na Rolan Garosu. Ponavljam, ovaj poraz boli ali ne možete da plačete i nadalje, dešava se…”, dodaje Siner.

S obzirom na sve što su on i Karlos ostvarili do sada – da li je njihov rivalitet istorijski uporediv sa članovima Velike trojke?

“Svaki rivalitet je drugačiji, i tada se igrao drugačiji tenis. Sada loptica leti veoma brzo, fizički je mnogo zahtevniji – neuporedivo je, rekao bih. Srećan sam što sam imao prilike da igram protiv Novaka I Rafe na Grend Slemovima, ne I sa Rodžerom. Svestan sam koliko je taj rivalitet značio njima, a Karlos I ja se tako osećamo sada. Super je što možemo da igramo ovakav tenis, to je sjajno za naš sport biti u ovakvom ambijentu. Atmosfera je bila super, posebna i srećan sam što sam bio deo ovoga. Naravno, bolje bih se osećao da sam uzeo onaj veliki trofej, ali je sada to nemoguće promeniti”, zaključuje tužni Siner.