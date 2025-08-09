Slušaj vest

Dok se odvija drama razvoda sa slavnim nemačkim fudbalerom, Ana i dalje uči njihove sinove nemački jezik!

Ana Ivanović uči sinove nemački jezik Foto: PrintscreenInstagram/ anaivanovic

Naime, Ana je ovih dana objavila niz fotografija sa plaže, a na jednoj od njih se jasno vidi slikovnica na nemačkom jeziku. Poruka je više nego očigledna, nemački se i dalje govori u kući Ivanovićeve!

Iako su se Ana i Bastijan razišli, čini se da nekadašnja teniska zvezda ne želi da decu liši nemačkog identiteta koji im je otac preneo. Da li je to čin poštovanja, ili strateški potez u borbi za starateljstvo?

1/5 Vidi galeriju Ana Ivanović na odmoru Foto: Instagram/anaivanovic

Tokom zajedničkog života, Ana i Bastijan postali su roditelji troje dece, Luke, Leona i Tea.

Afera Bastijana Švajnštajgera sa izazovnom Bugarkom Silvom Kapitanovom dodatno je urušila ugled nekadašnjeg fudbalera i reprezentativca Nemačke u javnosti.

1/5 Vidi galeriju Bastijan Švajnštajger i Silva Kapitanova na plaži u Grčkoj Foto: Greek Boys / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Iako su mesecima kružile glasine o bračnoj krizi, sada je stigla i potvrda sa pravne strane da je ljubavna priča srpske teniske zvezde i nemačkog fudbalskog asa završena.

Naime, Kristijan Šerc, advokat Ane Ivanović, objavio je da se Ana i Bastijan razvode „nepomirljivih razlika“.

Nemački "Bild" prenosi da je advokat poručio kako više neće davati izjave za javnost, te da neće biti dodatnih komentara. Takođe je zamolio medije da poštuju privatnost Ane i Bastijana, kao i njihove dece.

Kako je počela ljubav Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera?

Znate li kako je Bastijan Švajnštajger zaprosio Anu Ivanović? U podkastu Bilda snimljenom 2023. godine Švajni je otkrio sve detalje...

- Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao:

- "Kupio" sam Aninu porodicu kada sam odleteo u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku.