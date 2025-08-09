Slušaj vest

Dok se odvija drama razvoda sa slavnim nemačkim fudbalerom, Ana i dalje uči njihove sinove nemački jezik! 

Ana Ivanović
Ana Ivanović uči sinove nemački jezik Foto: PrintscreenInstagram/ anaivanovic

Naime, Ana je ovih dana objavila niz fotografija sa plaže, a na jednoj od njih se jasno vidi slikovnica na nemačkom jeziku. Poruka je više nego očigledna, nemački se i dalje govori u kući Ivanovićeve!

Iako su se Ana i Bastijan razišli, čini se da nekadašnja teniska zvezda ne želi da decu liši nemačkog identiteta koji im je otac preneo. Da li je to čin poštovanja, ili strateški potez u borbi za starateljstvo?

Ana Ivanović na odmoru Foto: Instagram/anaivanovic

Podsetimo, vest o razvodu slavnog para potvrdio je advokat bivše teniske šampionke, uz kratko saopštenje u kojem se navodi da je do raskida došlo zbog "nepomirljivih razlika".

Tokom zajedničkog života, Ana i Bastijan postali su roditelji troje dece, Luke, Leona i Tea.

Afera Bastijana Švajnštajgera sa izazovnom Bugarkom Silvom Kapitanovom dodatno je urušila ugled nekadašnjeg fudbalera i reprezentativca Nemačke u javnosti.

Bastijan Švajnštajger i Silva Kapitanova na plaži u Grčkoj Foto: Greek Boys / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Iako su mesecima kružile glasine o bračnoj krizi, sada je stigla i potvrda sa pravne strane da je ljubavna priča srpske teniske zvezde i nemačkog fudbalskog asa završena.

Naime, Kristijan Šerc, advokat Ane Ivanović, objavio je da se Ana i Bastijan razvode „nepomirljivih razlika“.

Nemački "Bild" prenosi da je advokat poručio kako više neće davati izjave za javnost, te da neće biti dodatnih komentara. Takođe je zamolio medije da poštuju privatnost Ane i Bastijana, kao i njihove dece.

 Kako je počela ljubav Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera?

Znate li kako je Bastijan Švajnštajger zaprosio Anu Ivanović? U podkastu Bilda snimljenom 2023. godine Švajni je otkrio sve detalje...

- Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao:

- "Kupio" sam Aninu porodicu kada sam odleteo u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku.

Ne propustiteFudbalŠVAJNI JE GODINAMA NARUČIVAO ISTU PESMU U KAFANI! Nemac je naučio srpski, voleo je našu muziku, a čaše je lomio zbog ove pevačice!
1.jpg
FudbalŠVAJNI JE PRE BUGARKE BIO U VEZI SA DANIJELOM! Isplivali svi detalji romanse sa fatalnom plavušom - jednu stvar niko nije znao!
Fotografije Bastijana Švajnštajgera i Silve Kapitanove na plaži u Grčkoj
Fudbal"SNIMAJU FILM ZA ODRASLE" Pojavile se nove eksplicitne fotke: Bugarka Silva jaše Bastijana na plaži, a on razvukao osmeh od uva do uva
Fotografije Bastijana Švajnštajgera i Silve Kapitanove na plaži u Grčkoj
TenisANA JEDNIM POTEZOM ZA SVA VREMENA ODUVALA ŠVAJNIJA! Dok se Basti provodi sa Bugarkom, Srpkinja preduzela korak zbog kojeg bruji planeta!
dfhdsfhdhdfhd.jpg

Ana Ivanović na Rolexovom događaju u Parizu Izvor: Instagram