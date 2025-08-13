Slušaj vest

Američka 45-godišnja teniserka biće najstarija takmičarka u singlu još od 1981. godine, kada je Rene Ričards učestvovala kao 47-godišnjakinja, navela je Međunarodna teniska federacija.

Venus Vilijams je osvojila sedam grend slem titula, od kojih dve na US openu, 2000. i 2001. godine. Sa mlađom sestrom Serenom osvojila je 14 grend slem titula u dublu, a ima i dva grend slema u mešovitom dublu.

Takmičenje na poslednjem grend slem turniru u sezoni počinje 24. avgusta u Njujorku.

Pre toga, 19. i 20. avgusta održaće se takmičenje mešovitih dublova, prema novom formatu sa 16 timova.

(Beta)