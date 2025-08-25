Slušaj vest

Novak Đoković je pohod na 25. grend slem titulu započeo u skroz crnoj odeći i obući.

Potpuno neobičan autfit obukao je najbolji srpski teniser za meč protiv Lernera Tijena u meču prvog kola.

Novak Đoković na Ju-Es openu 2025-2026 Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

 Poslednjih sezona odabir boja postaje bitna tema u svetu tenisa, kao i navijačima koji prate svoje ljubimce. Lakost, Novakov sponzor, odlučio je da "oboji" Novaka skroz u crno.

"Darth Djokovic", stajalo je u objavi sponzora, aludirajući na serijal "Ratovi zvezda" i Darta Vejdera.

 Upadljivo crnoj odevnoj kombinaciji, koja sadrži polo majicu, šorts, znojnice i čarape, pridružio se i Asiks, koji je prilagodio boju obuće i obojio je u crno.

Novakov komplet, kao kontrast, ima zlatne detalje.

Zanimljivo je da su i članovi stručnog štaba Novaka Đokovića bili svi u crnom.

Inače, najbolji teniser ikada Novak Đoković je na startu poslednjeg grend slem turnira u sezoni savladao domaćeg predstavnika Lernera Tijena 3:0, po setovima 6:1, 7:6 (7:3), 6:2 i tako započeo svoj pohod na 25. GS titulu.

Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena Izvor: Eurosport