"DART ĐOKOVIĆ": Neobičan autfit Novaka na Ju-Es openu privukao veliku pažnju
Novak Đoković je pohod na 25. grend slem titulu započeo u skroz crnoj odeći i obući.
Potpuno neobičan autfit obukao je najbolji srpski teniser za meč protiv Lernera Tijena u meču prvog kola.
Poslednjih sezona odabir boja postaje bitna tema u svetu tenisa, kao i navijačima koji prate svoje ljubimce. Lakost, Novakov sponzor, odlučio je da "oboji" Novaka skroz u crno.
"Darth Djokovic", stajalo je u objavi sponzora, aludirajući na serijal "Ratovi zvezda" i Darta Vejdera.
Upadljivo crnoj odevnoj kombinaciji, koja sadrži polo majicu, šorts, znojnice i čarape, pridružio se i Asiks, koji je prilagodio boju obuće i obojio je u crno.
Novakov komplet, kao kontrast, ima zlatne detalje.
Zanimljivo je da su i članovi stručnog štaba Novaka Đokovića bili svi u crnom.
Inače, najbolji teniser ikada Novak Đoković je na startu poslednjeg grend slem turnira u sezoni savladao domaćeg predstavnika Lernera Tijena 3:0, po setovima 6:1, 7:6 (7:3), 6:2 i tako započeo svoj pohod na 25. GS titulu.