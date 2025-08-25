Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković zadržao je sedmo mesto na danas objavljenoj ATP listi.

Od ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović su popravili svoje pozicije na ATP listi plasmanom u četvrtfinale turnira u Vinston-Sejlemu. Kecmanović se popeo sa 45. na 42. mesto, dok je Međedović napredovao za osam pozicija i time ostvario najbolji plasman u svojoj karijeri - 57. mesto.

Laslo Đere je zadržao 72. mesto, dok je Dušan Lajović popravio svoj plasman za jednu poziciju i sad je 128. teniser sveta.

Novak Đoković na Ju-Es openu 2025-2026 Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Unutar prvih 10 mesta nije bilo promena, Italijan Janik Siner je i dalje prvi sa 11.480 bodova, ispred Španca Karlosa Alkarasa sa 9.590 bodova i Nemca Aleksandra Zvereva sa 6.230 bodova.

U nedelju je počelo takmičenje na poslednjem grend-slem turniru u sezoni Ju Es openu, koje će trajati do 7. septembra.

ATP lista: 1. Janik Siner (Italija) 11.480 2. Karlos Alkaras (Španija) 9.590 3. Aleksandar Zverev (Nemačka) 6.230 4. Tejlor Fric (SAD) 5.575 5. Džek Drejper (Velika Britanija) 4.440 6. Ben Šelton (SAD) 4.280 7. Novak Đoković (Srbija) 4.130 8. Aleks de Minor (Australija) 3.545 9. Karen Hačanov (Rusija) 3.240 10. Lorenco Muzeti (Italija) 3.205 ........................................................

42. Miomir Kecmanović (Srbija) 1.126 ........................................................

57. Hamad Međedović (Srbija) 950 ........................................................

72. Laslo Đere (Srbija) 851 ........................................................

