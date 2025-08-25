Slušaj vest

Srpska teniserka Olga Danilović napredovala je za dve pozicije i na danas objavljenoj WTA listi zauzima 39. mesto.

Od ostalih srpskih teniserki, Nina Stojanović se popela sa 158. na 156. mesto, Lola Radivojević je zadržala 176. mesto, dok je Teodora Kostović napredovala za tri pozicije i sad je 262. igračica sveta. Mia Ristić je popravila svoj plasman za 12 pozicija i sad zauzima 314. mesto na WTA listi.

Detalji sa meča 2. kola Rolan Garosa. Foto: ALAIN JOCARD / AFP / Profimedia

Unutar prvih 10 mesta nije bilo promena, Beloruskinja Arina Sabalenka je i dalje prva sa 11.225 bodova, ispred Poljakinje Ige Švjontek sa 7.933 boda i Amerikanke Koko Gof sa 7.874 boda.

U nedelju je počelo takmičenje na poslednjem grend-slem turniru u sezoni Ju Es openu, koje će trajati do 7. septembra.

WTA lista: 1. Arina Sabalenka (Belorusija) 11.225 2. Iga Švjontek (Poljska) 7.933 3. Koko Gof (SAD) 7.874 4. Džesika Pegula (SAD) 4.903 5. Mira Andrejeva (Rusija) 4.733 6. Medison Kiz (SAD) 4.699 7. Ćinven Džen (Kina) 4.433 8. Džasmin Paolini (Italija) 4.116 9. Amanda Anisimova (SAD) 3.869 10. Elena Ribakina (Kazahstan) 3.663 .......................................................

39. Olga Danilović (Srbija) 1.320 .......................................................

Ne propustiteTenisOLGA PALA NAKON NEVIĐENE DRAME NA US OPENU: Imala je trijumf u rukama, ali je na kraju pobedila samu sebe - preko tri sata lude borbe!
profimedia-1026564643.jpg
TenisNOVAK ĐOKOVIĆ SE OGLASIO POSLE ELIMINACIJE SA US OPENA: Spomenuo je Olgu Danilović, evo šta je poručio srpski teniser! FOTO
novak đoković vimbldon 2025 polufinale
TenisHIT SCENA NA MEČU NOVAKA I OLGE! Đoković posle ludog poena zaplesao na terenu! Medvedev nije mogao da veruje šta je čovek pogodio! (VIDEO)
Novak Đoković
TenisKRAJ ZA OLGU I NOVAKA NA US OPENU: Srpski miks dubl eliminisan već na startu!
Olga i Novak u miks dublu

Olga Danilović pobeda na Australijan openu Izvor: Eurosport TV