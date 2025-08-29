Slušaj vest

Proslavljena teniserka Jelena Dokić hitno je hospitalizovana u Njujorku, pošto joj je iznenada pozlilo nakon prenosa US opena koji je radila za jednu televiziju u Australiji.

Jelena se nakon drame oglasila na Instagramu i otkrila detalje o svom zdravstvenom stanju.

"Kada završite na hitnom satu nakon završetka dnevnog izveštavanja sa Otvorenog prvenstva SAD. Zahvalna sam što ću biti dobro", kaže Jelena Dokić i dodaje:

"Samo sam htela da objavim ovo kao podsetnik i upozorenje za naše zdravlje, posebno žena i naše reproduktivno zdravlje. Imam prilično veliki fibroid (nekancerogena izraslina u mojoj materici). Odbačen je kao ništa značajno (mnogo žena ga ima i živi sa tim). Izgleda. Šta god to značilo".

Otkrila je da će morati na hirušku intervenciju kako bi rešila problem.

"I dok to može biti slučaj, da, mnogi će takođe biti i više pogođeni nego drugi njegovom veličinom, bolom, pogoršanjima i krvarenjem. Što se meni i desilo. Moraću na operaciju kasnije ove godine da ga uklonim.

U međuvremenu, radi se o upravljanju bolom, obilnim krvarenjem i pogoršanjima. Do sada je sve bilo u redu, ali poslednjih nekoliko meseci nešto nije bilo u redu. Nešto nije bilo u redu", kaže Jelena.

Slavna teniserka poslala je važnu poruku.

"Želim da ova objava bude važan podsetnik. Pratite svoje instinkte i osećaj. Ako vam nešto smeta, nemojte to ignorisati. Čak i ako se ispostavi da nije ništa, bolje je biti oprezan nego kasnije nešto krene po zlu.

Radite redovne preglede i za svaki, čak i najmanji bol ili nešto neobično, odmah se obratite lekaru. Ne ignorišite bol, redovni pregledi su ključni za rano otkrivanje i mogu vam spasiti život.

I što je najvažnije, nikada ne dozvolite nikome da vam kaže da nije ništa, kako bi trebalo da se osećate i uvek potražite drugo mišljenje i borite se za sebe i svoje zdravlje. Vi najbolje poznajete sebe i ako vas boli ili nešto nije u redu, a neko to ignoriše, obratite se drugoj osobi i ne prihvatajte „ne“ kao odgovor kada su u pitanju skeniranja, testovi i pregledi. Uvek ćete biti svoj najbolji zagovornik za svoje zdravlje. Zato se borite za sebe i ne prihvatajte „ne“ kao odgovor".

Na kraju se zahvalila lekarima.

"Takođe, veliko hvala neverovatnim zdravstvenim radnicima u bolnici Epvort ovde u Melburnu. Posao koji obavljate je neverovatan i hvala vam što ste se brinuli o meni i što ste se pobrinuli da budem dobro na najbolji i najbrži mogući način. Svi ste neverovatni. Legende", napisala je Jelena Dokić.

Kurir sport