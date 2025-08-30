Slušaj vest

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se u osminu finala US Opena, pošto je u trećem kolu pobedila Kanađanku Lejlu Fernandez rezultatom 6:3, 7:6 (7:2) za sat i 40 minuta.

Beloruska teniserka je prvi set osvojila nakon brejka u četvrtom gemu. Obe teniserke su zadržale svoj servis u drugom setu, a Sabalenka je bila bolja posle taj-brejka rezultatom 7:2.

Arina Sabalenka Foto: William WEST / AFP / Profimedia

Sabalenka će u osmini finala US Opena igrati protiv Kristine Bukse, koja je savladala Elis Mertens sa 3:6, 7:5, 6:3.

Ne propustiteTenisŠOU NOVAKA I SABALENKE NA TRENINGU! Srbin se prekrstio i zatvorio oči - mogao je ozbiljno da nadrlja zbog Beloruskinje! (VIDEO)
Novak Đoković
TenisFAVORITI PO PLANU: Sabalenka i Paolini u trećem kolu US Opena
Arina Sabalenka
TenisARINA EKSPRES: Sabalenka u drugom kolu Ju-Es opena
Arina Sabalenka
TenisSABELANKA PONOVO ODUŠEVLJENO PRIČALA O NOVAKU! Arina ga hvalila kao nikad dosad - "Ovaj momak je najbolji, toliko je zabavan..."
profimedia0836942574.jpg

 BONUS VIDEO:

Arina Sabalenka, teniserka, tenis, nokti Izvor: Kurir