Opravdala je ulogu favorita.
Tenis
RAZBILA KRISTINU I PLASIRALA SE U ČETVRTFINALE US OPENA! Sabalenka nastavlja da gazi, evo ko je čeka u borbi za polufinale!
Slušaj vest
Prva teniserka sveta Arina Sabalenka iz Belorusije plasirala se u četvrtfinale Ju Es opena, pošto je u noći između nedelje i ponedeljka pobedila posle dva seta Kristinu Buksu iz Španije 6:1, 6:4.
Ona je pobedila 95. teniserku na WTA listi posle sat i 14 minuta.
Sabalenka je tri puta oduzela servis protivnici, koja nije napravila nijedan brejk.
Trening Novaka i Arine u Njujorku Foto: AL BELLO / Getty images / Profimedia, Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia
Vidi galeriju
U četvrtfinalu, Sabalenka će igrati protiv Čehinje Markete Vondroušove, koja je posle tri seta pobedila 10. teniserku sveta Kazahstanku Elenu Ribakinu 6:4, 5:7, 6:2.
Čehinja, 60. igračica na WTA listi, pobedila je posle sat i 53 minuta.
Reaguj
Komentariši