Prva teniserka sveta Arina Sabalenka iz Belorusije plasirala se u četvrtfinale Ju Es opena, pošto je u noći između nedelje i ponedeljka pobedila posle dva seta Kristinu Buksu iz Španije 6:1, 6:4.

Ona je pobedila 95. teniserku na WTA listi posle sat i 14 minuta.

Sabalenka je tri puta oduzela servis protivnici, koja nije napravila nijedan brejk.

1/5 Vidi galeriju Trening Novaka i Arine u Njujorku Foto: AL BELLO / Getty images / Profimedia, Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

U četvrtfinalu, Sabalenka će igrati protiv Čehinje Markete Vondroušove, koja je posle tri seta pobedila 10. teniserku sveta Kazahstanku Elenu Ribakinu 6:4, 5:7, 6:2.

Čehinja, 60. igračica na WTA listi, pobedila je posle sat i 53 minuta.