0:16

Repriza četvrtfinala iz 2023. godine

Novak Đoković i Tejlor Fric su jedan od deset mečeva odigrali na Ju-Es openu.

Bilo je takođe u četvrtfinalu, ali 2023. godine.

Đoković je slavio ubedljivo - 6:1, 6:4, 6:4.

0:11

Alkaraz čeka pobednika

Pobednik meča Đoković - Fric igraće u polufinalu protiv Karlosa Alkaraza.

Drugi nosilac je lako stigao do polufinala pošto je za nešto manje od dva sata savladao Čeha Jirija Lehečku 3:0 (6:4, 6:2, 6:4).

0:06

Fric redovna mušterija

Kao što je to bio slučaj sa Norijem i Štrufom, i Tejlor Fric se podvodi pod kategoriju "redovne Novakove mušterije".

Do sada su igrali deset puta i svih deset puta se radovao Đoković.

Poslednji put su igrali prošle godine u Šangaju.

Jednom su igrali i na Ju-Es openu, a to je bilo 2023. godine kad je takođe u četvrtfinalu Novak slavio 6:1, 6:4, 6:4.