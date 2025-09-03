ĐOKOVIĆ - FRIC: Ovo je konačan termin početka meča
Novak Đoković i Tejlor Fric igraju u četvrtfinalu Ju-Es opena.
Duel Srbina i Amerikanca je bio zakazan kao drugi na terenu "Artur Eš". Međutim, Marketa Vondrušova iz Češke je predala meč Arini Sabalenki, pa će četvrti i sedmi nosilac svoj meč početi u 2 časa iza ponoći po srpskom vremenu.
Repriza četvrtfinala iz 2023. godine
Novak Đoković i Tejlor Fric su jedan od deset mečeva odigrali na Ju-Es openu.
Bilo je takođe u četvrtfinalu, ali 2023. godine.
Đoković je slavio ubedljivo - 6:1, 6:4, 6:4.
Alkaraz čeka pobednika
Pobednik meča Đoković - Fric igraće u polufinalu protiv Karlosa Alkaraza.
Drugi nosilac je lako stigao do polufinala pošto je za nešto manje od dva sata savladao Čeha Jirija Lehečku 3:0 (6:4, 6:2, 6:4).
Fric redovna mušterija
Kao što je to bio slučaj sa Norijem i Štrufom, i Tejlor Fric se podvodi pod kategoriju "redovne Novakove mušterije".
Do sada su igrali deset puta i svih deset puta se radovao Đoković.
Poslednji put su igrali prošle godine u Šangaju.
Jednom su igrali i na Ju-Es openu, a to je bilo 2023. godine kad je takođe u četvrtfinalu Novak slavio 6:1, 6:4, 6:4.