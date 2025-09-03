Slušaj vest

Kanadski teniser Feliks Ože-Alijasim plasirao se u polufinale Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je savladao osmog igrača sveta Aleksa de Minora sa 4:6, 7:6 (7), 7:5, 7:6 (4).

De Minor je u prvom setu jedini brejk napravio u sedmom gemu i zatim lako sačuvao prednost.

U drugom setu teniseri su po jednom pravili brejk, a pitanje pobednika rešeno je u dodatnom, 13. gemu, u kojem je Ože-Alijasim spasao jednu set loptu i potom iskoristio drugu priliku za izjednačenje u setovima (9:7).

Ože-Alijasim je u petom gemu trećeg seta napravio brejk, ali je u 10. gemu rezultat izjednačio De Minor.

Kanađanin je odgovorio još jednim brejkom već u narednom gemu, a zatim je u 12. gemu na svoj servis iskoristio drugu set loptu za ukupnih 2:1.

Tokom većeg dela četvrtog seta u prednosti je bio De Minor, koji je vodio i sa 5:2. Od tog momenta Ože-Alijasim je vezao tri uzastopna gema i izjednačio na 5:5.

Ubrzo je usledio taj-brejk u kojem je Ože-Alijasim slavio sa 7:4.

Ovo je Ože-Alijasimu drugo polufinale US opena, nakon 2021. godine, a u njemu čeka pobednika sveitalijanskog duela između prvog teniser sveta Janika Sinera i Lorenca Muzetija (10. na ATP listi).

(Beta)