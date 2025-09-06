Slušaj vest

Proslavljeni Nemački teniser Boris Beker krajem 2022. godine zbog finansijskih malverzacija završio je iza rešetaka.

Beker je osuđen po tri tačke optužnice i to za otuđenje imovine, neprijavljivanje imovine i skrivanje dugova. Dobio je dve i po godine zatvora, a nakon osam meseci provedenih u zatovrima Vandsvort i Hanterkomb u Velikoj Britaniji pušten je na slobodu i deportovan.

U razgovoru za nemački "Zidojče cajtung" prisetio se zatvorskog života.

1/6 Vidi galeriju Boris Beker i Lilijan de Karvaljo Monteiro Foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia, Nicole Kubelka / imago stock&people / Profimedia

Slavni as priznao je da boravak iza rešetaka ostavio teške posledice na njegovo mentalno zdravlje i da mu je supruga Lilijan de Karvaljo Monteiro bila najveća podrška u tim mometima.

"Ta beskonačnost izjeda dušu i razdire um. Brzo shvatiš da zatvorom zapravo upravljaju zatvorenici. Razgovori sa suprugom preko telefona bili su jedini način da ostanem svoj. Do oktobra sam spavao u trenerci i čarapama. Neke noći u ćeliji je bilo toliko hladno da sam spavao u dve jakne i dva para čarapa, sa peškirom oko glave", otkriva Beker.

Kaže da prve četiri nedelje izgubio sedam kilograma u zatvoru.

"Razlozi su bili emotivni stres, malo hrane, bez alkohola, bez slatkiša. Večera se služila u 16 časova. Moja žena je sa crnim humorom rekla: "Borise, toliko si smršao, zar ne bismo trebalo da pitamo možeš li da ostaneš duže?""

Nemac tvrdi da nije imao povlašćen tretman. Morao je da se bori za poštovanje drugih zatovrenika i čuvara.

"Mesecima sam radio na tome da se uspostavim kao pouzdana i poštovana figura među čuvarima. Moj položaj predavača stoičke filosofije i obaveze u zatvorskoj teretani pomogli su mi u tome".

Dodvoravao se okorelim kriminalcima i to mu se umalo obilo o glavu.

Kako bi prekratio vreme rešio je da igra poker sa grupom rumunskih robijaša, napravio je dug, pa je morao da traži pomoć kako bi izbegao batine.

"Posle partije pokera sa rumunskim zatvorenicima koja je trajala nekoliko dana, završio sam sa dugom od 500 funti (oko 600 evra)", priznao je. "Naravno, bilo je glupo i nepromišljeno igrati poker sa takvim ljudima...", kaže Beker i otkriva:

"Posle tenisa, jedno vreme sam profesionalno igrao poker i mislio sam, šta mi se može desiti? Samo mala zabava sa strane. Ali igrao sam sa pravim kriminalcima, koji su dolazili u moju ćeliju i pokušali da me ošamare kada nisam mogao da platim. Da prijatelj van zatvora nije rešio problem uplatom, danas bih bio sasvim drugačiji čovek", priznao je Nemac.

Beker kaže da nikada neće zaboraviti period koji je proveo u zatvoru i ističe da mu je to iskustvo u potpunosti promenilo život.

Posledice i dalje oseća.

"Zatvor nosite sa sobom u novi život. Mogu da zaspim samo ako su vrata spavaće sobe potpuno zatvorena. U krevetu ležim toliko blizu ivice da skoro padnem. Kada spavam, i najveći dušek pretvara se u uski ležaj. Nisam psiholog, ali mogu reći da je sve bilo drugačije pre zatvora", kaže Nemac.

Kurir sport