Slušaj vest

Selektor teniske Dejvis kup selekcije Australije i bivši svetski broj jedan Lejton Hjuit suspendovan je danas na dve nedelje zbog incidenta tokom antidoping kontrole, ali je najavio da će uložiti žalbu.

Hjuit (44) je kažnjen i sa 30.000 australijskih dolara (oko 17.000 evra) jer je, prema navodima, u novembru 2024. u Malagi, posle polufinala protiv Italije, odgurnuo 60-godišnjeg volontera zaduženog za doping kontrolu. Nekadašnji šampion tvrdi da je reagovao u samoodbrani.

Suspendovanom selektoru kazna stupa na snagu tek 24. septembra, pa će ovog vikenda moći da vodi Australiju protiv Belgije u Sidneju.

"Veoma sam razočaran odlukom, ali i celim procesom, kao i nedostatkom informacija koje su objavljene. Podneću žalbu sa svojim pravnim timom i zato se više neću oglašavati o ovoj temi", rekao je Hjuit na konferenciji za medije.

Na pitanje da li razmišlja o povlačenju zbog kazne, odgovorio je: "Ne. Ova takmičenja su previše važna. Mislim da će sve ovo učiniti momke još jačima na terenu." Australija Dejvis kup nije osvojila od 2003. godine.

Kurir sport/Beta