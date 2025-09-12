Slušaj vest

Proslavljeni nemački teniser i bivši trener Novaka Đokovića, Boris Beker, smatra da je Srbinu ponestalo motivacije i da će 2026. biti verovatno njegova poslednja grend slem godina.

Beker ne vidi način na koji bi Novak mogao da se domogne grend slem trofeja u eri Karlosa Alkaraza i Janika Sinera, koji su osvojili poslednjih osam titula na najvećim takmičenjima.

Srpski as je u svojoj 38. godini stigao do sva četiri polufinala na grend slemovima ove sezone, ali nije uspevao da izađe na kraj sa Špancem i Italijanom.

Nedavno u Njujorku zaustavio ga je u polufinalu Alkaraz, a Beker je sada prokomentarisao taj meč.

"Pre svega, izvanredno je kako se Đoković zaista dobro držao dva seta. Posebno u drugom setu, možda je čak imao šansu da ga dobije. Đoković ima 38 godina. Činjenica da je on zaista treći najjači igrač na turu, veoma je dobra za Srbina, ali zapravo loša za ostale. S jedne strane, Novak je prvi put posle meča priznao da više nije izvodljivo da igra protiv Sinera ili Alkaraza. Takođe, ne zna koliko će dugo trajati njegova grend slem karijera", rekao je Boris Beker u svom podkastu.

1/13 Vidi galeriju Polufinale US Opena: Đoković - Alkaraz Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Nemac smatra da je Novaku ponestalo motivacije.

"Prvi put je otvoreno objavljeno da će možda 2026. biti njegova poslednja grend slem godina. Rekao je da još uvek može da prati ovu dvojicu. To je istina. Ali zašto igra tenis? Da osvoji Rim ili Monte Karlo ili Sinsinati po 17. put ili da osvoji još grend slem titula. Mislim da je to drugo. I mislim da je sada priznao da zbog svojih godina, više nije realno da to postigne. Šta to tačno znači? Da li to znači da će u nekom trenutku prestati? Imate li ideju kada bi to moglo biti? Mislite li da će igrati još jednu grend slem godinu? S druge strane, on i dalje sanja o Olimpijskim igrama 2028, gde želi da brani zlatnu medaljeuza Srbiju. To je za tri godine. Lično, smatram da je to nerealno. Ali Otvoreno prvenstvo SAD mi je već zvučalo pomalo kao oproštaj", rekao je Boris Beker.

Publika u Parizu, Londonu i Njujorku bila bila je nemilosrdna prema Novaku tokom čitave karijere, što mu je bila dodatna motivacija. Međutim, sada se i to promenilo. Na meču protiv Alkaraza u polufinalu US opena imao je daleko veću podršku od mladog Španca.

"On je zapravo na kraju svojih snova. Konačno ga poštuju i cene svi ljudi koji vole tenis u Njujorku, Parizu i Londonu. Mislim da su konačno shvatili kakav je Novak Đoković i koliko je važan za mlađu generaciju. Neverovatno je da je uspeo da se plasira u 53 grend slem polufinala. Kada sam čuo taj broj, rekao sam, to nije moguće. To je greška u kucanju. 53 puta u polufinalu grend slema. Znate, niko više to neće postići. I mislim da je sada krug za njega zatvoren", rekao je Beker.

Uveren je da se bliži Novakov oproštaj od tenisa.

"Da, on je najuspešniji igrač, ali sada konačno ponovo cenjen. Gde je onda motivacija? Igrao je protiv publike 17, 18 godina. Sada ga prihvataju. Sada ga poštuju. Onda poslednji razlog za njegov uspeh nestaje, jer više ne mora da igra. Mislim da po prvi put zaista razmišlja o tome koliko dugo još želi da igra tenis, koliko dugo još želi da igra grend slem tenis i, pre svega, zašto", zaključio je Nemac.

Kurir sport