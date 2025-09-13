Slušaj vest

Proslavljeni nemački teniser i bivši trener Novaka Đokovića, Boris Beker, u svojoj autobiografiji podelio je potresne i iskrene priče iz zatvora.

Beker je krajem 2022. godine zbog finansijskih malverzacija završio je iza rešetaka.

Osuđen po tri tačke optužnice i to za otuđenje imovine, neprijavljivanje imovine i skrivanje dugova. Dobio je dve i po godine zatvora, a nakon osam meseci provedenih u zatovrima Vandsvort i Hanterkomb u Velikoj Britaniji pušten je na slobodu i deportovan.

U svojoj autobiografiji prisetio se zatvorskog života.

Beker je otkrio da je u zatvoru stekao izuzetno bliskog prijatelja, koji mu je pomogao da pregura najteži period u životu.

Reč je o Ikeu - bivšem međunarodnom dileru kokaina koji je bio strah i trepet u zatvoru.

"Ljudi su ga poštovali. Sklanjali su mu se sa puta. Bio je jak, ali smiren. Slušao je. Bio je čovek koji uliva poštovanje bez reči", piše Beker.

Zahvaljujući Ikeu Beker se osećao bezbedno u nesigurnom okruženju.

Ike je vremenom počeo da poziva Bekera na ručak u svoju ćeliju, gde je spremao tradiconalni obrok "fufu", kukuruzne kuglice u umaku od povrća i začina. Za Bekera ovo je bilo više od samog obroka.

"Shvatio sam čast koju sam primio. Moj cimer deli svoj hleb sa mnom."

Nakon puštanja na slobodu svako je otišao svojim putem. Beker se vratio u Nemačku, a Ike je nakon kraćeg boravka u Evropi otišao u Nigeriju. Međuti, na pojavio se na proslavi Bekerovog 56. rođendana u Milanu 2023. godine.

"Pogledao sam ga i rekao: Hvala ti što si mi spasao život".

"Mislim na njega često. Na njegove molitve i razgovore sa Bogom, ljubav prema teretani i fufuu koji nam je kuvao. Dao mi je osećaj sigurnosti kada mi se život raspadao. Nadam se da je pronašao mir", dodao je Beker.

