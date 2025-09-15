Slušaj vest

Iva Jović (17), američka teniserka srpskog porekla, osvojila je prvu WTA titulu u karijeri.

Ova izuzetno talentovana tinejdžerka podigla je trofej na WTA turniru serije 500 u Gvadalahari, pošto je u finalu savladala Emiliju Arango iz Kolumbije rezultatom 6:4, 6:1.

Iva slavi prvu WTA titulu Foto: Ulises Ruiz / AFP / Profimedia

Simpatična teniserka, koja će u decembru napuniti 18 godina, postala je najmlađa šampionka u istoriji ovog prestižnog turnira.

To nije sve, Iva je osvajanjem titule napravila veliki skok na WTA listi. Ona je od danas 36. teniserka sveta, što je njen najbolji plasman u karijeri. Posle sjajne Mire Andrejeve, devojka poreklom iz Srbije je druga najmlađa teniserka u Top 50.

Ima samo 17 godina, a već piše istoriju! Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

Iva obožava Srbiju

Ivini roditelji su Jelena i Bojan, a ima i stariju sestru Miu, koja takođe igra tenis. Majka je rođena u Splitu, a otac Bojan u Leskovcu.

Iva od malena svakog leta dolazi u Srbiju i obilazi rodbinu u Beogradu i Leskovcu.

Počela je da trenira sa pet godina i odmah je pokazala da ima ogroman potencijal. Naravno, uzora vidi u Novaku Đokoviću.

Nakon debija na US openu 2024. godine ova simpatična tinejdžerka pričala je o svom poreklu i ljubavi koju gaji prema našoj zemlji.

- Svake godine dolazim u Srbiju, još od kada sam imala 2,3 godine, odlazim da vidim svoje bake i deke, svoju bližu porodicu. Volim da idem tamo. Vrlo je lepo, Beograd, je posebno fin. Definitivno imam dobru vezu sa Srbijom. Imam prijatelje tamo. Volimo da idemo u Zemun, na Adu. Zabavno je, sjajno - počela je priču Iva, pa dodala:

- Moj tata je iz Leskovca. Mama mi je iz Splita, ali se kasnije preselila u Beograd. Idem u Leskovac. Prošlog leta sam išla, ovog leta sam bila u Beogradu i malo u Leskovcu. Imala sam malo treninga u Leskovcu, ali naravno, u Beogradu ih ima malo više. Trenirala sam sa Petrom Đukićem u Beogradu, a u Leskovcu u Teniskom klubu Šumice. Ne verujem da znate.

Srpski odlično govori i ponekad ga koristi na terenu...

- Ponekad, kada sam zaista besna, pa ne želim da sudije razumeju. To je otprilike to, ali da, ponekad. Sada je čudno kada vidim da mnogi razumeju, pa moram da pazim šta pričam.

Ameri polažu ogromne nade u mladu teniskerku iz Los Anđelesa. Sjajna je na svim podlogama, osvajala je trofeje na travi, šljaci i betonu, i mnogi smatraju da ima potencijal za sam vrh svetskog tenisa.

