Američka teniserka Tejlor Taunsend izvinila se nakon što je na društvenim mrežama izazvala kritike zbog komentara o hrani u Kini pred finale Bili Džin King kupa.

Taunsend je na Instagramu objavila snimke sa večere u kojima je komentarisala jela poput žaba i kornjača, uz šalu da će "morati da razgovara sa kadrovskom službom".

Nakon burnih reakcija, sportistkinja je uputila javno izvinjenje.

"Želim iskreno, od srca da se izvinim. Svesna sam koliko sam privilegovana što kao profesionalni sportista mogu da putujem svetom i upoznajem kulturne razlike, što je nešto što posebno volim u svom poslu. Moje iskustvo ovde u Kini je bilo divno, svi su bili ljubazni i gostoprimljivi, a ono što sam rekla ne odražava to uopšte", napisala je Taunsend.

Amerikanka je prvobitno hranu ocenila kao "dva od deset" i izrazila šok zbog onoga što je videla u jelovniku.

"Ovo je najluđa stvar koju sam videla u životu... Moram da razgovaram sa kadrovskom službom. Ljudi stvarno jedu ovo..."

"Bukvalno ubijaju žabe, krastače… Zar one nisu otrovne? Zar ne izazivaju bradavice i čireve? A ovde su skuvane sa čilijem, paprikama i lukom. Sve u svemu, dala bih ovome čvrstu dvojku", dodala je Amerikanka.

